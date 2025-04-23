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比亞迪 | 派紅股兼轉增股變相一拆三，股價飆逾半成仍可追入？

23/04/2025

　　比亞迪(01211)計劃每10股送紅股8股，另以資本公積金每10股轉增12股，變相將股份「一拆三」，每手入場費將從近19萬元大幅下降至約6萬元，刺激股價今早(23日)飆逾半成。值得一提，比亞迪將於本周五(25日)公布業績，早前已發盈喜，預計今年首季盈利介乎85億至100億元人民幣，按年升86%至119%，近日獲滙豐研究上調目標價至453元。另集團上月於英國銷量大增7.5倍，並與沙特阿美合作探索新能源車技術。在多項利好消息加持下，現價追入值博嗎？

 

比亞迪擬派紅股兼轉增股變相一拆三，股價飆逾半成仍可追入？

（比亞迪汽車官網截圖）

 

擬每10股送紅股8股兼轉增12股　變相一拆三

 

　　比亞迪公布，董事會決議提呈新的去年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，除了原有每股派息3.974元人民幣外，還按每持有10股獲發8股紅股，及按每持有10股獲發12股資本化發行股份之基準以資本公積金轉增股本方式發行股份，即每持10股可獲20股，即變相「一拆三」，有關建議需待股東批准。


　　集團指，建議紅股將發行約24.31億股，資本化發行股份將發行36.46億股，令總股本增至91.17億股。集團指，紅股發行及資本公積金轉增股本方案有利於全體股東共享公司的經營成果，有利於優化股本結構，保持股本擴張與業績增長相適應。

 

歐洲市場銷售亮眼　於英國上月銷量大增7.5倍

 

　　另外，隨著中國電動車市場競爭加劇，比亞迪正積極拓展海外市場。最新數據顯示，比亞迪3月於英國市場銷量達6480輛，創下歷史新高，年增率達750%、月增率達500%，市佔率也節節攀升，躍居英國銷售榜第六名，超越雪鐵龍與鈴木等老牌車廠。比亞迪在歐洲其他市場同樣表現亮眼。在德國第一季銷量大增212%。


　　根據比亞迪官方網站，集團今年銷售目標為550萬輛，年增幅約30%，其中海外市場將佔80萬輛，為去年的兩倍。今年3月，比亞迪海外銷售突破了7萬輛，佔比升到19.27%，一季度累計出口20.61萬輛，年增幅超110%。顯示隨著亞太、美洲、歐洲與非洲市場同步推進，比亞迪全球化戰略已初見成效。

 

與沙特阿美簽署協議　合作探索新能源車技術

 

　　此外，沙特阿美(Saudi Aramco)最近宣布，與比亞迪簽署一項協議，同意在探索新能源汽車技術方面更密切合作，將結合研究、發現新技術，並提高運輸效率。外電報道，該協議由沙特阿美旗下的沙特阿美技術公司(SATC)簽署，但兩家公司沒有提供進一步的細節或表明何時可能推進到更正式合作。

 

　　沙特阿美負責技術的高級副總裁Ali A. Al-Meshari在聲明中表示，公司正在探索多種可能優化運輸效率的方法，從創新的低碳燃料到先進的動力系統概念，需要多種方法來支持實際的能源轉型。

 

滙豐研究：新自動駕駛車型將增吸引力　升目標價至453元

 

　　滙豐研究近日發表研報指，據報歐盟正與中國協商設定中國製造電動車的最低價格，由於比亞迪並非依賴低價策略拓展歐洲市場，最低價格可能不會對其在歐盟市場的定價策略造成限制，並預期集團或可受惠於歐盟電動車電價的潛在變化。


　　該行又指，比亞迪首季盈利指引介乎85億至100億元人民幣，即按年增長86至119%，主要是由銷量增長所帶動。另外，隨著次季的季節性改善，預期集團不斷增加的新自動駕駛(AD)車型供應將在產品組合中獲得更大的吸引力，將目標價由430元上調至453元，維持「買入」評級。

 

熊麗萍：消息即時利好股價惟往後或更波動　近400元值博率低

 

比亞迪 | 派紅股兼轉增股變相一拆三，股價飆逾半成仍可追入？

（熊麗萍）


　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指比亞迪送紅股變相拆細，主要是將入場費大幅降低，始終以前10幾萬一手難分段買入。不過，將股份拆細有利也有弊，過去一般散戶不容易入場，貨源集中大戶手上，起碼不是由散戶短炒，基金會較喜歡，成交也較少，但將來入場費降低後，成交會增多，參與的人更多，其中散戶可能會較短線令股價更波動。不過，即使是解決了多年大家未能入場的問題，消息即時對股價偏向利好，或有機會上試400元，往後是否利好就要看到時股份集中度。

 

　　熊麗萍續指，今日若因拆細消息升至400元不宜追入，因往後仍要看市場反應，如果有些基金喜歡沒那麼多散戶參與的股份，見其再升可能會減持。當然，任何基金或長線投資者最終亦會看基本面，拆細只是其中一個考慮因素，而從基本面來看，若要揀新能源車股，仍會建議買比亞迪，惟可待其消化完拆細消息後才考慮，400元附近值博率不高。

 

　　比亞迪半日升5.48%收報396.4元，連升3日，累計升幅8.96%，成交36.14億元。其他新能源車股亦普遍造好，理想汽車(02015)升0.65%報92.9元，小鵬汽車(09868)升6.55%報78.1元，蔚來(09866)升4.26%報29.35元，零跑(09863)升3.22%報48.1元，小米(01810)亦升6.42%報47.25元。

 

比亞迪擬派紅股兼轉增股變相一拆三，股價飆逾半成仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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