港股 | 午市前瞻 | 外貿嚴峻前景叫停僅退款 電商停內捲益阿里

美國在關稅談判中放軟態度，中美坐上談判桌機會增，市場反應正面，恒生指數半日報22081，升519點或2.4%，突破兩萬二兼收復20天線（約22045），主板成交逾1474億元。恒生中國企業指數報8121，升171點或2.2%。恒生科技指數報5051，升152點或3.1%。

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關稅問題未明朗，不排除有回調可能

美國財長貝森特周二（22日）在華盛頓一場閉門會議上，表示與中國的對峙是不可持續的，總統特朗普在白宫橢圓型辦公室回應記者提問時稱，美國與中國及其他國家的關係良好，他相信，向中國進口商品最終徵收的關稅將低於目前的145%。恒指高開逾500點，開市重上二萬二大關，早段最多升至22107。

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，雖然中美關係有緩和的跡象，但兩國實際上還未就關稅進行談判，未來美國對華進口商品實際徵收多少仍是未知數，即使降至100%，甚至降至50%，但對中國的出口仍會造成一定打擊。此外，港股連升三日，如果自本月初低位19260計起，恒指最多累升2800點，在前景未明朗的情況下，部分投資者選擇獲利離場，因此恒指今早走勢先高後低。

張智威表示，如果中美雙方持續釋放利好消息，在樂觀的情況下，恒指或有機會修補4月3日裂口（約22638）。由於中美仍未就關稅展開談判，股市仍然充滿不確定性，因此，他對後市看法任然審慎。他認為，如果中美繼續拖延下去，對雙方都不是好事。若情況惡化，不排除恒指回吐，不過，他預料恒指回跌至本月初低位的可能性較低，預料在二萬點關有支持。

恒指今早突破兩萬二關。（經濟通HV2報價系統截圖）

取消「僅退款」保護商戶，利阿里挑戰拼多多

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內媒消息指，內地多個電商平台將全面取消「僅退款」服務，消費者收到貨後的退款不退貨申請，將由商家自主處理。「僅退款」在2021年時由拼多多率先推出，被視為拼多多在下沉市場「戰無不勝」的殺著，在拼多多市值一度超越阿里後，淘寶亦在2024年跟隨引入「僅退款」功能，並逐漸普及到京東、抖音、快手等相關平台。「僅退款」服務能夠吸引大量用戶購物甚至「佔小便宜」，而商戶為了流量，不得不跟隨電商平台定下的遊戲規則，導致貨款兩空。早在今年兩會期間，國家相關管理部門釋放了強烈的訊號，明確表示會對平台濫用僅退款規則的問題進行治理。

過往電商實行「僅退款」服務時，不但商家損失貨款，貨物也不能追回，而電商平台同樣損失優質商戶和佣金，可以說是雙輸。現在面對出口貨品受挫前景，國家介入整治，全面取消「僅退款」服務對電商和商家均有利，因此相比起拼多多這類針對下沉市場的電商平台，有關政策將更有利阿里(09988)這類面向更廣泛人群的平台，對其股價帶來正面支持。

按照過往慣例，阿里將於5月公布末期業績。張智威表示，阿里的中期及第三季度的業績表現皆不俗，預料全年業績也不會太差。但他表示，由於市場焦點去了關稅戰，即使全年業績優異，估計對股價影響不會太大。首先，阿里年初受DeepSeek概念帶動，股價已經累升不少，因此，即使後來推出通易千問改良版，以及傳出和蘋果的合作，對股價點催化有限，因此，全年業績好估計對股價支持度不大。雖然關稅對於阿里的直接影響不算大，但關稅對內地經濟的衝擊力不小，早前有大行下調內地今年的經濟增長目標由5%下調至約4%左右。預料在經濟下行的環境下，內地消費力同樣下降，對阿里的產品和服務需求同樣有下降的可能。

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

比亞迪「一拆三」利散戶情緒，惟基本面仍嚴峻

比亞迪(01211)公布，董事會決議提呈新的去年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，除了原有每股派息3.974元人民幣外，還按每持有10股獲發8股紅股；及按每持有10股獲發12股資本化發行股份之基準以資本公積金轉增股本方式發行股份，即每持10股可獲20股，即變相「一拆三」。

張智威認為，上述變相「一拆三」變相使投資的門檻下降，由原本的約19萬元下降至6萬多。此外，對於小散戶或基金投資者來說，變相手上持有的股票多了，也是一種滿足感。不過他提醒，在關稅陰霾下，比亞迪汽車出口或受壓。關稅前，比亞迪或可以透過第三國如墨西哥組裝汽車迂迴進入美國市場，但預料這種做法之後行不通。此外，在關稅打擊下，內地經濟有放緩可能，預料未來汽車銷售同樣受壓。

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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