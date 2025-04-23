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特斯拉錄「災難」季績股價仍升，專家指馬斯克淡出DOGE屬利好

23/04/2025

特斯拉錄「災難」季績股價仍升，專家指馬斯克淡出DOGE屬利好

 

　　電動車龍頭特斯拉周二（22日）收市後公布，今年首季淨利潤按年大跌71%至4.09億美元，經調整每股盈利27美仙，遠遜市場預期的39美仙。特斯拉季內總收入按年下滑9%至193.4億美元，低於預期的211億美元，當中汽車業務收入僅140億美元，大幅下降20%，而早前公布的首季交付量下跌13%。

 

　　特斯拉純利收入雙跌，而且業績倒退情況比市場預期更誇張，這份季績亦被以積極唱好特斯拉而知名的分析師Dan Ives稱為災難。特斯拉將業績下滑歸咎於美國政府關稅政策的不穩定性，稱很難衡量全球貿易政策變化對汽車和能源供應鏈、公司成本結構以及耐用品和相關服務需求的影響。特斯拉又表示，公司今年的增長速度將取決於多種因素，並將於第二季報告中重新檢視全年業務目標。

 

　　馬斯克在公司財報電話會議上表示，從5月開始，他參與政府效率部(DOGE)工作的時間將「大幅」減少。外界認為馬斯克此舉視為保護特斯拉品牌，免受其干政爭議所帶來的負面衝擊。

 

　　特斯拉首季業績遠遜預期，惟隔晚美股明顯反彈。光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻於今日《hot talk 1點鐘》節目指，除壞消息盡出以外，馬斯克稱5月起將大幅削減政府效率部工作重回本業，又打算向特朗普建議減低關稅政策的影響，令市場對特斯拉品牌形象提升。

 

　　股價方面，特斯拉已第三次下試214美元，走勢上已營造「三底」，湯麗鴻認為，特斯拉短線有條件反彈至285美元，現階段有一定值博率，湯麗鴻建議，於242美元水平附近可考慮吸納。

 

撰文：經濟通市場組

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