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港交所斥資63億元向置地購入交易廣場多層樓面作永久總部物業

24/04/2025

　　港交所(00388)宣布，附屬公司Aurora與置地公司達成協議，購入永久總部物業，代價總額63億元，涉及第一期物業包括位於香港中環康樂廣場8號交易廣場一期第42樓、43樓、44樓、45樓、46樓、47樓、48樓、49樓及50樓各全層；以及平台物業，包括位於交易廣場平台1樓101－102舖及平台2樓201－202舖及204－205舖。總實用面積共約14.7萬平方呎。港交所將以其內部資源支付全部代價總額。

 

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簽約儀式（港交所網頁截圖）

 

　　另外，各方亦已簽訂項目管理協議，包括委任項目管理人就平台物業、交易廣場若干部分以及其周邊範圍的優化項目工程提供項目管理服務，置地已同意支付該等優化項目工程費用最高金額4億元。

 

　　港交所預期將於第一期物業買賣協議日期之後12-18個月內，分階段完成收購各項第一期物業，並預期於今年9月1日或之後完成收購平台物業，惟仍須視乎賣方能否交付第一期物業及平台物業之空置管有權而定。

 

港交所:彰顯支持香港作為國際領先金融中心發展長期承諾

 

　　港交所解釋，購入交易廣場的相關樓層作為其永久辦事處，彰顯港交所支持香港作為國際領先金融中心發展的長期承諾，另為其提供一個長久的辦事處地點，將有助提升其應對不同房地產周期的韌性，受惠於擁有自置物業資產所帶來的最大效益和價值，並同時繼續透過租用交易廣場若干樓層來維持其營運的靈活性，亦將有助港交所節省長遠租金開支。

 

　　連同相關優化項目工程，港交所稱，將有助作為香港重要的金融市場基礎設施，滿足集團的長期業務發展和營運需求，進一步促進港交所與持份者的聯繫，並反映港交所作為全球交易所的地位。

 

　　港交所主席唐家成表示，很高興對交易廣場進行了一項戰略性投資，讓港交所集團總部長期落戶在這個地標建築，為集團發展掀開新的篇章。自1980年代起，交易廣場見證了香港資本市場的重要改革與變遷，並見證了港交所從交易大堂逐步發展為一個真正的國際金融市場。今年適逢港交所上市25周年，該所將與置地公司合作建設香港交易所總部，提升交易廣場作為金融地標的地位，這也顯示了港交所對香港作為國際金融中心的長期支持和信心。

 

港交所斥資63億元向置地購入交易廣場多層樓面作永久總部物業

此圖為初步的設計概念展示圖，最終效果或有不同（港交所網頁截圖）

 

　　置地公司主席韋梓強(John Witt)表示，中環的完善商業生態系統一直是香港金融業的重要支柱。公司非常高興港交所選擇在此設立永久總部，雙方將攜手打造獨具特色的企業總部，不僅體現香港作為國際金融中心的地位，更彰顯對香港未來的堅定信心。

 

　　交易廣場是置地公司於1985年竣工的一個高層商業項目，項目的底層大廳專門用作聯交所交易大堂。作為協議的一部分，交易廣場將進行多項優化工程，其中包括設立港交所專用接待大堂，直接連至香港金融大會堂。這些設施旨在提升開市活動體驗，並通過重新設計香港金融博物館和擴展香港金融大會堂的用途，讓更多人可以走進港交所。　

 

　　此項投資將有助提升香港交易所的品牌知名度，使其品牌標誌在香港的地標建築上更加明顯和突出，還將為員工創造更現代化和高效的工作環境。置地公司將負責項目管理，監督公共區域的翻新和提升工作，預計在未來幾年完成。辦公室的翻新和搬遷工作也將分階段進行

 

撰文：經濟通通訊社採訪組

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