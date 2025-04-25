開市Go | 中美關稅會談，聯儲官員放鴿，港交所大手筆購總部

要聞盤點

1、美股三大指數連升三個交易日。市場關注特朗普關稅戰進展。克利夫蘭聯儲行長稱6月份有可能減息，刺激大市向上，科技股顯著造好。道指開市初段向下，隨後逐步向上，最多倒升551點，高見40157點，納指一度升約2.8%。道指收市升486點，或1.23%，報40093點；標普500指數升108點，或2.03%，報5484點；納指升457點，或2.74%，報17166點。金龍中國指數漲47點，貝殼和蔚來對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時12分跌105點。

2、美國總統特朗普表示，美中兩國於周四早上就解決貿易問題進行了會談，但未透露會談涉及的人員，並稱「是誰人並不重要」，強調雙方一直保持會談。中國外交部發言人在早前的例行記者會表示，有關中美之間正在談判甚至可能達成協議的報道均為假消息，中美雙方並未就關稅問題進行磋商，更談不上達成協議。

3、中國商務部表示，如果美方真的想解決問題，就應徹底取消所有對華單邊關稅措施，並拿出談判的誠意。

4、人民銀行計劃於4月25日開展6000億元人民幣的MLF操作，外界測算人行淨投放額將達到5000億元人民幣，創下2023年12月以來單月最大規模。

5、美國3月資本品訂單幾乎沒有增長，因關稅的不確定性令企業愈發謹慎。同時，當月二手房銷售創下2022年以來的最大降幅。

6、據報日本將抵制特朗普的施壓，拒絕參與圍堵中國的經濟聯盟。

7、印尼表示，中國已經表態願意增加從印尼的進口，兩國將進一步深化防務領域的合作。

8、谷歌盤後股價上漲近5%，母公司Alphabet第一季度營收和利潤均超預期；英特爾盤後股價下跌近5%，因第二季度營收指引表現不佳，並下調全年資本開支目標。

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