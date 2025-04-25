港股 | 午市前瞻 | 中美分歧大談妥希望渺茫 政治局會議刺激有限

美國克利夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克於訪問中排除聯儲局5月減息的可能性，但暗示6月份有機會減息，外圍股市普遍造好，恒指扭轉昨日跌勢，高開170點，半日報22206，升297點或1.4%，主板成交近1164億元。恒生中國企業指數報8160，升104點或1.3%。恒生科技指數報5068，升92點或1.9%。

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阮子曦：美減息僅對港股短線利好

港股開市即企上廿天線(21889點)，華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，中美關係出現緩和跡象，加上美聯儲官員放鴿，帶動今日恒指再次上揚，但中美關係仍不容樂觀，港股反彈有限。他指出，無論是現在美聯儲放鴿，還是未來美聯儲實際降息，僅僅是對資金成本、股市短線刺激有幫助。在美方加徵245%關稅的情況下，即使是負利率，亦難改中國外貿的困境。

至於中美貿易談判方面，中美雙方口風不一，美國總統特朗普表示，美中兩國於周四（24日）早上就解決貿易問題進行了會談，強調雙方一直保持溝通。阮子曦認為，中美雙方不排除有低級別官員私下會面的情況，但要達成協議的可能性很小。根據中國商務部的表態，即使是近期市場傳出達成協議後美方可能將對華關稅降至兩至三成，但這對中方來說依然是不能接受的，中國的態度表明他們不接受莫須有的關稅，因此暫時看不到有達成協議的可能。阮子曦指出，中方的態度是明確要求雙方對等關稅，意味著美國對華零關稅，這對特朗普來說幾乎是個不可能發生的事情。

對於恒指走勢，阮子曦表示，短線可上望4月7日大跌前裂口高位，即22849點，但要進一步企穩23000關較難。下方的廿天線還未有支持力，初步支持位在21000關。

中美貿易戰嚴峻，中央政治局會議難刺激股市

內地將舉辦中央政治局會議，預計討論經濟問題及關稅戰前景，今日內房板塊提前獲炒起。阮子曦表示，由於目前出口受到貿易戰影響，需要將部分出口業務轉向內銷，相信中央政治局會議仍聚焦內需板塊，刺激居民消費。他預期中央政府可能推出消費券、家電以舊換新、汽車以舊換新、旅遊相關政策，但政策內容上應該沒有新意。阮子曦建議投資者可部署餐飲股、茶飲股等純內地銷售企業，但家電股因涉及外銷業務需要謹慎考慮。但他提醒道，政策可能刺激內需股表現，但難以從根本上扭轉經濟的局面，不宜過度期待政策的實際效果。

花旗預測會議將提出1.5萬億元人民幣左右的額外財政刺激，但阮子曦則認為，會議不會公布相關的數字，亦很難期待屆時會對股市產生極大刺激作用。

市場預測，人行降準將在4月政治局會議前後落地，20個基點左右的降息亦可能在5月或者6月到來。阮子曦坦言，政治局會議前後有可能降息降準，但只是一種態度調整，實際作用有限，因目前的問題不是借貸的成本高低，而是沒有人去借錢，消息可能對高負債的內房有幫助，但對實業幫助不大，企業未來要面臨的問題是原材料進口受阻，產品銷售停滯，貨幣政策難以幫得上忙。

撰文：經濟通通訊社市場組

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