  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 中美分歧大談妥希望渺茫 政治局會議刺激有限

25/04/2025

　　美國克利夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克於訪問中排除聯儲局5月減息的可能性，但暗示6月份有機會減息，外圍股市普遍造好，恒指扭轉昨日跌勢，高開170點，半日報22206，升297點或1.4%，主板成交近1164億元。恒生中國企業指數報8160，升104點或1.3%。恒生科技指數報5068，升92點或1.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美分歧大談妥希望渺茫 下周政治局會議刺激有限

（Shutterstock圖片）

 

阮子曦：美減息僅對港股短線利好

 

　　港股開市即企上廿天線(21889點)，華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，中美關係出現緩和跡象，加上美聯儲官員放鴿，帶動今日恒指再次上揚，但中美關係仍不容樂觀，港股反彈有限。他指出，無論是現在美聯儲放鴿，還是未來美聯儲實際降息，僅僅是對資金成本、股市短線刺激有幫助。在美方加徵245%關稅的情況下，即使是負利率，亦難改中國外貿的困境。

 

　　至於中美貿易談判方面，中美雙方口風不一，美國總統特朗普表示，美中兩國於周四（24日）早上就解決貿易問題進行了會談，強調雙方一直保持溝通。阮子曦認為，中美雙方不排除有低級別官員私下會面的情況，但要達成協議的可能性很小。根據中國商務部的表態，即使是近期市場傳出達成協議後美方可能將對華關稅降至兩至三成，但這對中方來說依然是不能接受的，中國的態度表明他們不接受莫須有的關稅，因此暫時看不到有達成協議的可能。阮子曦指出，中方的態度是明確要求雙方對等關稅，意味著美國對華零關稅，這對特朗普來說幾乎是個不可能發生的事情。

 

　　對於恒指走勢，阮子曦表示，短線可上望4月7日大跌前裂口高位，即22849點，但要進一步企穩23000關較難。下方的廿天線還未有支持力，初步支持位在21000關。

 

中美貿易戰嚴峻，中央政治局會議難刺激股市

 

　　內地將舉辦中央政治局會議，預計討論經濟問題及關稅戰前景，今日內房板塊提前獲炒起。阮子曦表示，由於目前出口受到貿易戰影響，需要將部分出口業務轉向內銷，相信中央政治局會議仍聚焦內需板塊，刺激居民消費。他預期中央政府可能推出消費券、家電以舊換新、汽車以舊換新、旅遊相關政策，但政策內容上應該沒有新意。阮子曦建議投資者可部署餐飲股、茶飲股等純內地銷售企業，但家電股因涉及外銷業務需要謹慎考慮。但他提醒道，政策可能刺激內需股表現，但難以從根本上扭轉經濟的局面，不宜過度期待政策的實際效果。

 

　　花旗預測會議將提出1.5萬億元人民幣左右的額外財政刺激，但阮子曦則認為，會議不會公布相關的數字，亦很難期待屆時會對股市產生極大刺激作用。

 

　　市場預測，人行降準將在4月政治局會議前後落地，20個基點左右的降息亦可能在5月或者6月到來。阮子曦坦言，政治局會議前後有可能降息降準，但只是一種態度調整，實際作用有限，因目前的問題不是借貸的成本高低，而是沒有人去借錢，消息可能對高負債的內房有幫助，但對實業幫助不大，企業未來要面臨的問題是原材料進口受阻，產品銷售停滯，貨幣政策難以幫得上忙。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03808

中國重汽

17.880

異動股

08556

高裕金融

1.100

異動股

01747

HOME CONTROL

0.880

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03808 中國重汽
  • 17.880
  • 08556 高裕金融
  • 1.100
  • 01747 HOME CONTROL
  • 0.880
  • 03692 翰森製藥
  • 23.900
  • 00372 保德國際發展
  • 0.194
股份推介
  • 00303 偉易達
  • 51.550
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.740
  • 目標︰$19.70
  • 02899 紫金礦業
  • 17.100
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 18.300
  • 目標︰$22.50
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 207.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 478.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.600
  • 00005 滙豐控股
  • 85.350
  • 00001 長和
  • 43.250
  • 00388 香港交易所
  • 338.600
報章貼士
  • 02460 華潤飲料
  • 14.400
  • 目標︰$16.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.000
  • 目標︰$15.70
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.100
  • 目標︰$12.46
熱炒概念股
即時重點新聞

25/04/2025 17:11  《盤後部署》恒指企上廿天線惟仍考驗支持力，憧憬降息郵儲行可吼

25/04/2025 15:00  【政策解讀】分析：政治局會議重心保就業，增量刺激政策仍在觀望

25/04/2025 17:40  中國平安︰第一季純利按年跌26.4%，收入按年跌7%

25/04/2025 18:03  比亞迪(01211)首季純利升1倍至91.5億人幣

25/04/2025 11:42  《異動股》百度(09888)升逾5%，新版文心模型大幅降價

25/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７０﹒１９億元，買美團沽騰訊

25/04/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】麥格理兩日內再削京東目標，中銀升周大福至買入

25/04/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７５８２，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 政治局會議重點穩就業，傳中方對美免部分對等關稅新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

中電今年再推消費券計劃，本月中起向全港58萬用戶派發新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地對美國部分晶片免徵關稅，中芯華虹齊下挫，憧憬國產替代仍可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

姜濤慶生：4 月30日全民免費搭電車！3款生日版及特別款 Mini Keung Show主題應援電車打卡
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從剝卦看美國關稅戰的結局（有片）
人氣文章

影視娛樂

4月尾新戲速遞｜談善言《虎毒不》挑戰新手媽媽角色，盧鎮業金像獎提名；《不說話的愛》探索聽障人融入社會
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

英國古著遊：拜訪百年吊帶老牌Albert Thurston廠房、參觀從零開始的鞣製過程！沿路踏上伯明翰美食之旅
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

喚起60年代意大利電影美學印象：Brunello Cucinelli「Cinematic Symphony」系列，貫徹Quiet luxury風格
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

筋膜重啟、韓式塑形小顏、角質護養！推介3個美容品牌護理療程，養出夏日透白肌
健康好人生 Health Channel
人氣文章
韓星張根碩去年自揭患甲狀腺癌，近期公開曾患躁鬱症，曾臥床6個月無法進食 新文章
人氣文章
胃癌 │ 百萬網紅歌手確診末期胃癌，1個月內驚傳離世，醫生揭示胃癌8大成因
人氣文章
青筋浮現恐心臟衰竭？醫生揭示10個身體部位警示健康問題 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 19:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事25/04/2025
神州經脈 | 政治局會議重點穩就業，傳中方對美免部分對等關稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美韓財長華府商定，爭取7月初達成關稅經貿所有協議

25/04/2025 10:53

關稅戰

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處