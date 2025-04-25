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港股 | 收息之選 | 震盪市築安全網 央企收息股配置全攻略

25/04/2025

　　特朗普關稅政策朝令夕改，引發環球股市劇烈震盪。在市場波動加劇之際，央企高股息資產憑藉「類債券」的穩定收益特質，疊加政策紅利加持，成為投資者的避險之選。據《經濟通通訊社》記者統計，國企指數成份股中，去年近七成的央企增加派息金額，平均派息比率達43%。在貿易戰陰影與經濟衰退風險升溫的背景下，這類資產的防禦性價值更加凸顯。

 

收息之選 | 震盪市築安全網 央企收息股配置全攻略

 

市值管理驅動央企派息提升

 

　　去年12月，國務院國資委等部門出台政策推動央企強化市值管理，要求央企提高股東回報。據統計，在國企指數成份股的19家央企中，13家增加派息，其中平均增加派息6.67仙，僅5家減少，其中華潤啤酒(00291)因2023財年曾派特別息，所以2024財年派息相對減少，至於剩餘一家則維持派息水平。

 

收息之選 | 震盪市築安全網 央企收息股配置全攻略

 

收息之選 | 震盪市築安全網 央企收息股配置全攻略

 

收息之選 | 震盪市築安全網 央企收息股配置全攻略

 

收息之選 | 震盪市築安全網 央企收息股配置全攻略

 

　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，強化央企市值管理的政策與央企增加派息密切相關，明顯看到部分央企自去年起增派了中期息，進而提高了派息比率，加強股東回報。

 

中聯通、中移動可看高一線

 

　　電訊、能源行業表現最為亮眼，電訊板塊以平均派息比率66.49%穩居榜首，龍頭股中國移動(00941)更是連續提升派息比率至72.54%，2024財年分紅金額達到1093億元，連續兩年分紅超千億元，每股派息達467.9仙，為樣本中最高。聶振邦表示，中資電訊股的優勢之一就是其主要業務在內地，受美國關稅影響較小。雖然目前中國的外貿發展不可避免地受到衝擊，但只要美方的關稅比例不再大幅提高，中國的人工智能行業能順利發展，降低人力成本，則有望維持中國本土產業的盈利表現，實現5%的經濟增長目標。電信服務需求亦將受經濟表現而帶動。另外，電訊股的市盈率較低，反映公司發展平穩，有條件保持高息率。

 

收息之選 | 震盪市築安全網 央企收息股配置全攻略

（Shutterstock圖片）

 

　　值得關注的是，相較於熱門的內銀板塊，聶振邦認為，在股價表現上，電訊股更值得部署，尤其是中國聯通(00762)和中國電信(00728)可以看高一線。對於三大中資電訊股的投資策略，聶振邦分析指出，中國移動抗跌力強，適合中長線投資，但投資氣氛回暖時可能漲幅較慢。至於中國聯通和中國電信因股價基數小，股份上升速度更快，適合想賺息賺價的投資者。

 

內銀基本面硬淨，平均派息比率可升至四成半

 

　　內銀板塊派息比率雖偏低，六大行平均派息比率維持在約32%，但派息穩定性極高。而且，六大行連續增加五年派息金額，農業銀行(01288)去年更是將派息金額按年提高了4.8%。聶振邦認為，在市值管理指引下，且中國經濟穩定向好，內銀股有條件將派息比率提高至最高四成半。受中美貿易戰影響，市場憧憬中國減息降準，對股價有短期的刺激作用。

 

收息之選 | 震盪市築安全網 央企收息股配置全攻略

（Shutterstock圖片）

 

　　能源板塊以平均派息比率仍達59.87%位列第二，中國神華(01088)、中石化(00386)派息比率均超70%。但邁入2025年，油組增產，經濟衰退預期導致油價持續下行。聶振邦則認為，三桶油業績表現穩定，未來的派息比率未必會受油價波動而大幅改變。若內地經濟保持平穩增長，則有助於三桶油業績表現，進而維持派息比率。

 

央企內房財務狀況健康，盈利跌卻維持高派息無隱憂

 

　　內房板塊的派息比率亦大幅跳升，中海外(00688)派息比率按年升24.7個百分點至38.7%，潤地(01109)派息比例按年升12.19個百分點，為樣本中漲幅前二。但反觀公司盈利表現卻大幅縮水，2024年中海外盈利暴跌近四成，潤地跌近兩成，市場擔憂維持高派息政策，恐進一步擠壓企業現金流，加劇營運壓力。聶振邦表示，在內房行情持續困擾，未來兩三年業績表現仍具挑戰的情況下，企業傾向用過去累積的現金儲備派息。中海外、潤地等央企地產商，財務狀況健康，即便保持高派息導致股息支付提升，整體財務狀況也不會有太大隱憂。但若是民企堅持穩定派息致派息比率提升，投資者則需留意風險。

 

收息之選 | 震盪市築安全網 央企收息股配置全攻略

（Shutterstock圖片）

 

收息股配置可提至七成，首選內銀和中移動

 

　　對於具體的收息股部署，聶振邦建議，在全球地緣政治及貿易環境極不穩定的背景下，風險承受能力較低的投資者可將收息股配置比例提高至六至七成；若期望股價回報，高息股比例可維持四至五成。他進而指出，對於中長線穩定收息需求的投資者，內銀股和中國移動值得優先關注。建設銀行(00939)於6至6.1元水平買入，中國銀行(03988)於4.1元至4.2元區間部署；農業銀行則宜於4.35元或以下價位逐步收集；工商銀行(01398)於4.9元附近上車。中國移動(00941)在76元支撐力度顯著，低於80元均屬配置良機。

　　他補充道，若投資者寄望於內地經濟向好，對股價有提升作用，可吸納中海油和中石油。中海油(00883)16元下方風險可控，保守型投資者可待股價回落至15.9元附近布局。中石油(00857)5.07元已具備明顯安全邊際，可於5.15元介入。

　　能源股方面，中國神華亦持續保持高派息金額，去年每股派息達226仙，但聶振邦認為，考慮到油股會先於煤炭股反彈，資金有限者應優先配置石油股捕捉反彈機會。若資金充裕者則可同步布局中國神華，該股若回調至29.5元以下具有吸引力。

 

撰文：經濟通市場組記者汪澤妍

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