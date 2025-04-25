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螞蟻擬斥資28.1億元收購耀才50.55%股權，計劃提全購並保留上市地位

25/04/2025

　　耀才證券(01428)宣布，螞蟻控股向集團主席葉茂林為首的公司，提出收購公司8.58億股，相當於耀才50.55%股權，每股作價3.28元，總代價為28.14億元。每股作價較4月22日收市價2.79元，溢價17.6%，又比4月23日停牌前造價3.05元亦溢價7.5%。螞蟻控股同時按例向耀才其他股東提出全面收購建議，每股作價同樣為3.28元。要約人打算在要約截止後維持股份在聯交所的上市地位。耀才股份將於下周一（28日）復牌。

 

螞蟻擬斥資28.1億元收購耀才50.55%股權，計劃提全購並保留上市地位

耀才證券主席葉茂林（耀才官網截圖）

 

葉茂林將不再持股

 

　　螞蟻控股已就今次收購葉茂林手上耀才股份，支付2.81億元，相當於一成按金。完成今次股權買賣後，葉茂林將不再於耀才持股。耀材現有約16.97億股已發行股份。根據每股要約股份3.28元計算，公司全部已發行股本價值將為約55.67億元。

 

　　螞蟻控股有意以內部資源及外部銀行融資撥付及支付購股協議項下及要約獲全數接納時應付代價。假設要約獲全數接納及概無發行新股份，則螞蟻控股於購股協議項下及要約獲全數接納時應付的最高總金額（為免生疑問，不包括要約人已向賣方支付的按金）將為52.86億元。

 

有望將其服務擴展至年齡層分布更廣泛的客戶

 

　　螞蟻控股表示，對中、港經濟長遠發展充滿信心，並深信透過科技與財富管理的結合可帶來巨大的市場機遇。藉助其產品及技術創新能力，耀才有望將其服務擴展至年齡層分布更廣泛的客戶，並提升現有客戶的體驗，從而推動業務進一步增長，同時加速數字化轉型。

 

　　由於耀希望加速未來增長，與螞蟻控股的合作會為其提供重新調整其資金分配策略的機會，在提供短期股東回報與最大化長期股東價值之間取得平衡。更多的資金將重新投入業務，以加強其技術基礎設施及提高風險控制效率，為客戶創建一個更安全、更好、更快的平台。螞蟻控股打算調整與過往財政年度相比擬宣派的末期股息金額。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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