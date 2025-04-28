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耀才證券復牌高開六成，獲螞蟻溢價7.5%購五成股權

28/04/2025

耀才證券復牌高開六成，獲螞蟻溢價7.5%購五成股權

 

　　耀才(01428)升60.7%，報4.9元，該股成交約1022萬股，涉資5008萬元。

 

　　集團宣布，螞蟻控股向集團主席葉茂林為首的公司，提出收購公司8.58億股，相當於耀才50.55%股權，每股作價3.28元，總代價為28.14億元。每股作價較4月22日收市價2.79元，溢價17.6%，又比4月23日停牌前造價3.05元亦溢價7.5%。螞蟻控股同時按例向耀才其他股東提出全面收購建議，每股作價同樣為3.28元。要約人打算在要約截止後維持股份在聯交所的上市地位。

 

葉茂林將不再持股

 

　　螞蟻控股已就今次收購葉茂林手上耀才股份，支付2.81億元，相當於一成按金。完成今次股權買賣後，葉茂林將不再於耀才持股。耀材現有約16.97億股已發行股份。根據每股要約股份3.28元計算，公司全部已發行股本價值將為約55.67億元。

 

　　螞蟻控股有意以內部資源及外部銀行融資撥付及支付購股協議項下及要約獲全數接納時應付代價。假設要約獲全數接納及概無發行新股份，則螞蟻控股於購股協議項下及要約獲全數接納時應付的最高總金額（為免生疑問，不包括要約人已向賣方支付的按金）將為52.86億元。

 

　　現時，恒生指數報22072，升91點或升0.4%，主板成交超過41億元。國企指數報8113，升32點或升0.4%。恒生科技指數報5011，升28點或升0.6%。

 

　　即月期指新報22109，升100點，高水37點。即月國指期貨報8119，升38點，高水6點。即月科指期貨新報5009，升27點，低水3點。

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