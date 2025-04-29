美股 | 美股三大指數好淡爭持，市場觀望科技股季績表現

市場觀望科技股將於本周公布的季度業績，美股三大指數周一（28日）收市各有升跌，納指日內微跌，道指與標普500指數則連續第五個交易日上漲。

美股三大指數好淡爭持，道指開市後升幅曾達300點，高見40414點，其後倒跌244點，低見39869點；標指一度升0.51%，其後倒跌1.02%；納指亦最多挫1.64%。

道指收市升114.09點，或0.28%，報40227.59點；標普500指數升3.54點，或0.06%，報5528.75點；納指跌16.81點，或0.1%，報17366.13點。

英偉達收市跌2.1%，Alphabet跌0.8%。特斯拉一度跌逾4%，收市微升0.3%。IBM計劃於未來五年在美國投資1500億美元，以推動美國的科技創新和製造能力，股價日內升1.6%。

美股陸續公布第一季度業績，本周有180多家標準普爾500指數成份股公布業績。科技七雄中的四家公司，包括亞馬遜、蘋果、Meta和微軟將於本周公布季績報告。Visa、可口可樂和禮來亦將會公布季度業績。

目前為止，在已公布的公司季績中，73%公司業績超出市場預期，略低於77%的5年平均水平。美銀指出，64%公司超出每股盈利預期，而上季度有關比例為71%。

美國財長貝森特表示，正與18個貿易夥伴進行定制化協議；美國總統特朗普將在每一項事務中緊密參與。他又稱，首個貿易協議最早可能於本周或下周達成。

美元兌日圓走弱

美匯指數下跌0.53%，報99.055。市場目前預期聯儲局5月會議減息的概率僅為8.9%，而6月減息的概率約為61.9%。美元兌日圓走弱，下跌1.11%，至142.075。歐元兌美元上升0.46%，報1.14168。市場預計歐元區整體CPI將回落至歐洲央行2%的目標水平。

金價於上周出現回調後，日內重拾升勢。紐約期金升1.95%，報每盎司3363.13美元。特朗普關稅政策的不確定性，令全球經濟增長及原油需求前景蒙上陰影。紐約期油跌1.82%，報每桶61.87美元；布蘭特期油跌1.82%，報每桶64.60美元。

撰文：經濟通國金組

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