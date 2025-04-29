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新股招股｜茶飲股滬上阿姨超購近79倍，IPO值得抽嗎？

29/04/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=tB-dqHMoJ2g

 

 

 

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