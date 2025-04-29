新股招股｜茶飲股滬上阿姨超購近79倍，IPO值得抽嗎？
29/04/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 23:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2025 16:40
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