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港股 | 午市前瞻 | 藥明康德季績交到功課  追入前留意兩風險

29/04/2025

　　港股連續多日盤踞兩萬二關口，觀望美國重磅經濟數據及中美關稅談判前景，中資企業密集發布第一季業績，對市場影響有限，恒生指數半日報21998，升26點或0.1%，主板成交近973億元。恒生中國企業指數報8090，升10點或0.1%。恒生科技指數報5029，升40點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德季績交到功課  追入前留意兩風險

（Shutterstock圖片）

 

大市成交偏弱，留意中午滙控季績

 

　　外圍市場觀望美國與多個貿易夥伴的關稅談判進展，以及即將公布的美企業績，隔夜歐美股市大致上靠穩。港股雖然高開過百點，但早段走勢反覆，一度倒跌數十點，但低位見支持，恒指曾反彈超過二百點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，中美關稅戰尚未展開實質性談判，為市場帶來不確定性。另一方面，市場仍然期待內地推出刺激經濟措施，投資者態度審慎，大市缺乏方向，恒指走勢偏弱，從成交轉弱可見一斑。昨日主板成交金額只有1690億元。創兩個月新低。

 

　　張智威指，恒指已連續四日呈現先高後低格局，今日走勢預料很大機會維持同樣趨勢。由於今日是恒指結算日，預料股市午後不會出現太大波動。但他提醒，由於午後重磅股滙控(00005)以及恒生銀行(00011)將公布首季業績，一旦滙控業績出人意表，不排除影響指數走勢。

 

藥明康德首季業績亮麗，惟股價近期累積升幅大

 

　　藥明康德(02359)公布，截至2025年3月31日止首季純利36.72億元人民幣，按年升89.06%，大幅優於預期的24.5億元人民幣。每股基本盈利1.29元人民幣。期內收入96.55億元人民幣，升20.96%，亦高於預估的86.1億元人民幣。藥明康德績後獲大行唱好。野村指，儘管有低基數效應，其第一季業績表現仍然超預期，予藥明康德「買入」評級，目標價84.59港元。

 

　　藥明康德第一季化學業務收入73.9億元，按年上升32.9%，集團毛利率按年提升4.1個百分點至41.4%，主要受益於化學業務規模效應。摩根士丹利指，藥明康德第一季收入和純利均超出該行預期，季績向好的最大的動力是美國和歐洲市場，收入分別按年增長28%和26%。這兩項業務貢獻了集團近80%收入。

 

　　張智威認為，藥明康德首季業績確實超出市場預期，但他提醒，由於美國仍未就藥品進口關稅定案，對是否維持免稅還是低稅率，現在言之過早。由於美國在關稅問題上搖擺不定，此外，美國之前曾推出生物安全法案，雖然該法案暫時被擱置，但不排除日後捲土重來，藥明康德站在風口位，很難不受影響。此外，中美關係仍未明朗，一旦雙方未能妥善解決關稅問題，日後或要受高關稅困擾。張智威指，藥明康德股價自月初高位44.3元反彈。至今已累升四成，現水平高追有風險。他建議在股價回調至20天線（約57.3元）買入較安全。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德季績交到功課  追入前留意兩風險

藥明康德股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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