滙控季績 | 滙控首季列帳基準稅前利潤跌25%，息0.1美元

滙控(00005)公布截至今年3月底止首季業績，期內列帳基準稅前利潤94.84億元(美元．下同)，按年跌25%，勝市場預期。每股基本盈利0.39元，董事會已通過派發2025年第一次股息每股0.1美元。

滙控首季收入跌15%，預期信貸損失9億美元

截至今年3月底止首季業績，收入176.49億美元，按年跌15%。收入減少反映業務出售的影響，尤其是加拿大及阿根廷。若不計及須予注意項目，收入有所增加，原因是國際財富管理及卓越理財和香港業務分部旗下的財富管理業務在客戶活動增加支持下收入上升，而在市況波動推動下，外匯業務和債務及股票市場業務亦錄得收入增長。按固定匯率基準計算，不計及須予注意項目的收入增加7%至177億美元。

淨利息收益為83億美元，較2024年第一季減少4億美元，反映出售加拿大及阿根廷業務導致的減幅，以及貨幣換算差額的3億美元不利影響。若不計及此等因素，淨利息收益上升，原因是利率下降對資金成本的影響及結構性對沖的利好效應，足以抵銷資產收益的減幅有餘，當中部分 歸因於集團資產組合的有利變動。利率下降令產生收入之相關資金成本降低，有關收入於「持作交易用途或按公允值予以管理之金融工具淨收益」中確認，乃因工商客戶存貸餘額改為投放於交易賬項而產生。交易賬項資金成本及淨利息收益下降，導致銀行業務淨利息收益較2024年第一季減少7億美元，減幅為6%。

淨利息收益率為1.59%，較2024年第一季下跌4個基點，主要原因是利率下降。與2024年第四季比較，淨利息收益率上升5個基點，原因是負債資金成本的減幅超過資產收益的減幅。

預期信貸損失為9億美元，較2024年第一季增加2億美元，乃由於增撥準備，以反映地緣政局緊張及加徵關稅導致的不確定性增加及未來經濟前景惡化。營業支出為81億美元，與2024年第一季持平。科技開支及投資增加、通脹效應和與簡化組織架構有關的重組架構及其他相關成本，導致2025年第一季的營業支出增加1億美元，但集團出售加拿大及阿根廷業務的效應，大致抵銷了有關增幅。目標基準營業支出為79億美元，較2024年第一季增加3億美元。

普通股權一級資本比率為14.7%，較2024年第四季減少0.2個百分點。

香港上海滙豐銀行首季列帳基準除稅前利潤增12%

期內，HSBC UK Bank plc列帳基準除稅前利潤按年跌5.5%至17.11億元(美元．下同)；英國滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升45.3%至10.13億元；香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升12.3%至61.26億元。

按業務劃分，香港固定匯率除稅前利潤按年升9.9%至25.43億元，英國固定匯率除稅前利潤按年跌6.3%至15.51億元，企業及機構理財固定匯率除稅前利潤按年升10.94%至35.2億元，國際財富管理及卓越理財固定匯率除稅前利潤按年跌0.3%至11.88億元，企業中心固定匯率除稅前利潤按年跌83.6%至6.82億元。

擬展開新一輪最多30億美元股份回購計劃

滙豐控股擬展開最多達30億美元的股份回購，預計將於2025年5月2日股東周年大會結束後不久展開，並於發表2025年中期業績前完成。

3年平均RoTE目標15%，今年派息率五成

滙控指，繼續以於2025至2027年3年期間，每年平均有形股本回報率(RoTE)達到約15%為目標（不包括須予注意項目），而最新推算，該行繼續預期2025年的銀行業務淨利息收益約達420億元，惟指利率前景已變得更加波動且有欠明朗。

該行計劃於2025及2026年承擔18億元遣散和其他預付成本，並將之分類為須予注意項目。

今年預期信貸損失準備佔比維持30至40個基點

另該行預期2025年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比維持在30至40個基點之間，包括持作出售用途貸款結欠；目標基準營業支出按年增長目標維持約3%，指其成本目標已計及簡化架構所產生的成本節約影響，而有關措施與集團已公布的重組計劃相關。該行目標是於2025年減少約3億元成本，並致力於2026年底前把年化成本基礎減少約15億元，因此計劃於2025及2026年承擔18億元遣散和其他預付成本，並將之分類為須予注意項目。

今年貸款需求仍不振

鑑於目前的不確定性及市場波動，預期2025年的貸款需求依然不振。然而中長期而言，續預期客戶貸款結欠按年達到中單位數百分比增長，並繼續預期財富管理業務的費用及其他收益中期內可達到每年雙位數的平均百分比增長。





此外，該行擬將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，而2025年的股息派付比率目標基準則為50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響。

首要任務支持客戶渡過波動時期





集團行政總裁艾橋智表示，將繼續支持客戶渡過這個經濟環境不明朗且市場發展難以預測的時期。業績報告中亦指出，宏觀經濟環境的不明朗因素加劇，特別是貿易保護主義政策，導致經濟預測及金融市場波動，對消費者及企業情緒構成不利影響，重申支持客戶渡過這個波動時期是我們的首要任務。

滙控艾橋智：料關稅潛在使集團收入受低單位數影響

滙豐控股集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）表示，集團假設一個合理的下行情景，例如關稅大幅上升以及經濟放緩等因素，預期在該情境下，集團收入將受到低單位數影響，ECL增加約5億美元，這使有信心維持集團早前所訂下的有形股本回報率（RoTE）目標。

他指出，該情境只考慮關稅政策對銀行淨利息收益以及各類業務的費用及其他收入的直接影響，沒有考慮到「次級效應（secondary impacts）」如經濟下行令利率下跌，而目前集團所提交的財務指引並未計及上述關稅影響，亦指部分客戶開始減少美國投資，並將資金轉移到亞洲、中國和香港，推動區內財富管理業務表現向好。

他表示，在重組方面，集團目標是在2026年底前節省15億美元成本，佔總人力成本的8%，並指有望在今年順利完成大部分相關目標，這意味著大部分遣散費相關費用將會在今年出現，今年首季已產生2億美元，強調集團重組計劃未受當前環境所影響。

集團無計劃遷冊，不相信全球化會終結

他指出，集團無計劃遷冊，其總部仍設在英國，稱英國和香港為「Home Market」，亦一直在觀察全球化重構的趨勢，但不相信全球化會終結，並指集團擁有多名貿易專家，可為客戶提供相應的知識。

對於交行配售A股，集團在業績提及，本次發行完成後，預計在交通銀行的持股比例將從19.03%下降至約16%，導致於收益表中確認金額介乎12億美元至16億美元的除稅前虧損，集團財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）表示，相關影響並不大，不會對滙豐的股息政策產生直接影響。

極端下行情景中料香港樓價最多跌逾三成

在該行最新提供的「下行2境況」預測，假設全球關稅行動升級、地緣政治關係進一步惡化，導致供應鏈問題嚴重加劇，並假設通脹和利率於初期上升。滙豐料香港GDP最多跌9.7%，樓價則最多較今年首季跌30.8%。在該情景中，該行料中國、美國、英國都逃不開經濟衰退，樓價跌幅介乎15.8%至29.2%。

與之相比，滙豐的「一致核心境況」預測雖然亦預期更高關稅，但料香港2025年至29年年均GDP仍可增長1.7%，而今明兩年只有1.5%和1.6%增長。在該情景中，滙豐預期香港樓價今年再跌5.3%，為集團各核心市場中最差，明年止跌回升0.8%，2027、28年更增長9.4%和10.7%，令五年平均增長預測達5.4%，反而是各市場中最看好。

撰文：經濟通採訪組

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