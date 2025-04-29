恒指 | 中金料今年南向資金流入最多1萬億，恒指基準預測20500點

中金發表港股策略報告，預期今年南向資金累計流入約8000億至1萬億元，在面對關稅政策不確定性，預期恒生指數在基準情形下，不考慮盈利下調影響，對應恒指為20500點；在積極情形下，市場情緒修復至關稅衝擊前水平，恒指重回23000至24000點；在悲觀情形下，企業盈利下跌7%，對應恒指18000至19000點左右。

料今年南向資金流入最多1萬億

報告指，年初以來約4個月時間，南向淨流入規模達6040.8億元，相當去年全年流入8078.7億元約四分三，日均流入規模為去年2.5倍。內地可投港股ETF資金淨流入在3月創234億元紀錄，4月至今接近350億元，背後或有不少散戶藉ETF配置港股。

考慮到當前主動偏股型基金1.5萬億元規模，後續空間約750億至1500億元，險資假設權益佔資金比例升至15%，且港股佔權益比例增至20%，並考慮新增保費，料年內有望帶來約1500億至2000億元增量資金。綜合以上，年內相對確定南向增量料約2000億至3000億元，全年累計流入約8000億至1萬億元。

高關稅及財政政策弱於預期，或累港股盈利下滑

中金又指，關稅風險開啟後，測算恒指在20500點計入了與2018年底相當的悲觀情緒，如沒有新增風險，可能在這位置震盪，隨著關稅不斷加碼已進入「非理性」階段，市場已對關稅本身數字逐漸「脫敏」，更多轉向對增長實質影響，這與後續談判進展與內地政策對沖力度息息相關。如關稅談判沒有進展，維持在145%，而財政政策對衝力度弱於預期，或拖累港股盈利下滑10個百分點到負增長7%。

科技支持且對出口敞口較小互聯網科技仍是主線

板塊上，有科技支持且對出口敞口較小的互聯網科技仍是主線，可與分紅資產互相輪動；如財政能對沖，內需相關順周期板塊會有更好機會；出口相關板塊敞口更大，來自美國收入佔比更高的家電、電子設備、海運等需關注關稅進展。

撰文：經濟通採訪組







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