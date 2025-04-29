  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

恒指 | 中金料今年南向資金流入最多1萬億，恒指基準預測20500點

29/04/2025

恒指 | 中金料今年南向資金流入最多1萬億，恒指基準預測20500點

 

　　中金發表港股策略報告，預期今年南向資金累計流入約8000億至1萬億元，在面對關稅政策不確定性，預期恒生指數在基準情形下，不考慮盈利下調影響，對應恒指為20500點；在積極情形下，市場情緒修復至關稅衝擊前水平，恒指重回23000至24000點；在悲觀情形下，企業盈利下跌7%，對應恒指18000至19000點左右。

 

料今年南向資金流入最多1萬億

 

　　報告指，年初以來約4個月時間，南向淨流入規模達6040.8億元，相當去年全年流入8078.7億元約四分三，日均流入規模為去年2.5倍。內地可投港股ETF資金淨流入在3月創234億元紀錄，4月至今接近350億元，背後或有不少散戶藉ETF配置港股。

 

　　考慮到當前主動偏股型基金1.5萬億元規模，後續空間約750億至1500億元，險資假設權益佔資金比例升至15%，且港股佔權益比例增至20%，並考慮新增保費，料年內有望帶來約1500億至2000億元增量資金。綜合以上，年內相對確定南向增量料約2000億至3000億元，全年累計流入約8000億至1萬億元。

 

高關稅及財政政策弱於預期，或累港股盈利下滑

 

　　中金又指，關稅風險開啟後，測算恒指在20500點計入了與2018年底相當的悲觀情緒，如沒有新增風險，可能在這位置震盪，隨著關稅不斷加碼已進入「非理性」階段，市場已對關稅本身數字逐漸「脫敏」，更多轉向對增長實質影響，這與後續談判進展與內地政策對沖力度息息相關。如關稅談判沒有進展，維持在145%，而財政政策對衝力度弱於預期，或拖累港股盈利下滑10個百分點到負增長7%。

 

科技支持且對出口敞口較小互聯網科技仍是主線

 

　　板塊上，有科技支持且對出口敞口較小的互聯網科技仍是主線，可與分紅資產互相輪動；如財政能對沖，內需相關順周期板塊會有更好機會；出口相關板塊敞口更大，來自美國收入佔比更高的家電、電子設備、海運等需關注關稅進展。

 

撰文：經濟通採訪組
　

《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06858

本間高爾夫

3.390

異動股

02828

恒生中國企業

82.620

異動股

02800

盈富基金

22.140

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,510.97
    +283.38 (+0.704%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,548.17
    +19.42 (+0.351%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,412.23
    +46.10 (+0.265%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升89.580
變動率︰+2.467%
較港股︰+1.39%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升31.686
變動率︰+1.579%
較港股︰+2.38%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌6.758
變動率︰-2.135%
較港股︰-0.47%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.329
變動率︰-4.767%
較港股︰-4.11%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升23.880
變動率︰+2.139%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升17.550
變動率︰+1.621%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.840
變動率︰-1.619%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌27.405
變動率︰-1.915%
精選美股 More
PFE 輝瑞
按盤價(USD)︰升23.905
變動率︰+3.709%
MRK 默沙東
按盤價(USD)︰升85.500
變動率︰+2.777%
GM 通用汽車
按盤價(USD)︰跌46.250
變動率︰-2.096%
BP 英國石油
按盤價(USD)︰跌28.455
變動率︰-2.317%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/04/2025 11:16 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/04/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/04/2025 11:16 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.390
  • 02828 恒生中國企業
  • 82.620
  • 02800 盈富基金
  • 22.140
  • 09995 榮昌生物
  • 36.950
  • 00775 長江生命科技
  • 1.030
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 463.600
  • 目標︰$522.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 11.380
  • 目標︰--
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 33.150
  • 目標︰$42.00
  • 00303 偉易達
  • 52.200
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.940
  • 目標︰$19.70
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 88.350
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.300
  • 00700 騰訊控股
  • 473.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.100
報章貼士
  • 01211 比亞迪股份
  • 371.400
  • 目標︰$430.00
  • 01368 特步國際
  • 5.200
  • 目標︰$6.20
  • 06699 時代天使
  • 48.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/04/2025 16:45  《盤後部署》市場關注新股熱度，放假前大市走勢料繼續悶局

29/04/2025 16:53  工行(1398)首季少賺4%至841.6億人幣，不良貸款率降

29/04/2025 16:51  建行(00939)首季純利跌4%至833.5億人幣

29/04/2025 17:03  中石油首季多賺2.3%至468億人幣，收入跌7.3%

29/04/2025 16:37  中海油(00883)首季純利跌7.9%至365.6億人幣

29/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出６４﹒２４億元，買美團沽盈富基金

29/04/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】花旗下調騰訊目標價，比電季績後被大行齊削目標

29/04/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７５８８，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平考察上海促科技創新，限韓令傳鬆動，人幣大升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所與證監會據報就中概股回流意向已與部分相關企業進行接觸新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控季績勝預期兼加碼回購，獲大行唱好股價抽升可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

姜濤慶生：4 月30日全民免費搭電車！3款生日版及特別款 Mini Keung Show主題應援電車打卡
人氣文章

台灣熱話．姚超文

遊台怕地震，可選三離島
人氣文章

Make Money

MakeMoney | 陳皮貴過黃金？廣東人專有特產，識買識賣一朝致富！ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

有一種愛叫共患難：從病困中看清伴侶的真面目！愛你的人，寧願代你吃苦
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

被遺忘的Superfood！木瓜可改善腸道健康兼減緩皮膚老化？營養師提醒這類人士要避吃青木瓜
人氣文章

電影寓言．朱相楠

劇集《鬥戲影業》：鎂光燈背後的荒誕
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
9成人體潛藏一級致癌EBV，醫生警告：避免5大行為活化病毒
人氣文章
2025大阪世博｜生命與未來的設計：人類與仿生人共存、器官能被機械取替、長生不老！反思生命的價值
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 23:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事29/04/2025
神州經脈 | 習近平考察上海促科技創新，限韓令傳鬆動，人幣大升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

百日之後，特朗普會繼續「大有作為」嗎？

29/04/2025 16:14

大國博弈

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處