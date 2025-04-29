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茶飲落鑊蜜雪集團升8%，滬上阿姨招股暫超購130倍

29/04/2025

茶飲落鑊蜜雪集團升8%，滬上阿姨招股暫超購130倍

 

　　蜜雪集團(02097)現價升7.8%，報526元；奈雪的茶(02150)升7.1%，報1.05元；茶百道(02555)升3.4%，報8.73元；古茗(01364)升3.7%，報25元。

 

　　內地連鎖奶茶店滬上阿姨(02589)昨日起至周五（5月2日）公開招股，截至周二早上，綜合券商數據，滬上阿姨獲券商借出孖展36.4億元，以公開發售額2728萬元計，超購近133倍。當中，單計富途證券已借出27億元。

 

　　今年2月底，當蜜雪集團招股期間，茶飲股同樣有炒作。2月26日及27日，奈雪的茶連續兩日累升61.6%。由2月25日收市價1.33元，升至2月27日的2.15元。期間高見2.6元，股價幾乎翻倍。

 

　　同期茶百道雖然累積升幅只有12.5%，但期間高見13.86元，比2月25日收市價9.49元，最多升46%。

 

　　現時，恒生指數報21955，跌16點或跌不足0.1%，主板成交逾1302億元。國企指數報8053，跌26點或跌0.3%。恒生科技指數報5003，升14點或升0.3%。

 

　　即月期指新報22001，升29點，高水46點。即月國指期貨報8080，升1點，高水27點。即月科指期貨新報5021，升34點，高水17點。

 

撰文：經濟通市場組

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