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港股 | 午市前瞻 | 內銀盈利前景差藉勢回調 專家話仍然抵買

30/04/2025

  外圍股市造好，港股則在勞動節假期前維持整固，等待美國公布一系列重磅經濟數據，半日主板成交逾1127億元。個別藍籌股有炒作，惟內銀因季度淨息差顯著收窄捱沽，拖累港股表現，恒指半日報22056，升47點或0.2%。恒生中國企業指數報8037，跌30點或0.4%。恒生科技指數報5072，升53點或1.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 內銀盈利前景差藉勢回調 專家話仍然抵買

 

北水連日淨流出，港股升勢乏力

 

　　美國3月份職位空缺由2月的748萬個降至719萬個，為去年9月以來最少，且低過預期的750萬個；4月份會議局消費信心指數從3月的93.9滑落至86，創近5年新低，並差過預期的88。此外，美國3月份商品貿易赤字由2月的1479億美元，意外擴大至1620億美元，創紀錄新高，遠多過預期的1450億美元。然而憧憬貿易談判取得進展，美股周二反覆回升，美股三大指齊升。

 

　　恒指今早高開30點，然而，內地公布的4月份製造業PMI跌至49，低於市場預期的49.7，比上月50.5下降1.5個百分點，恒指掉頭下跌。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指下跌並不意外，畢竟指數低位至今已經累積一定升幅。近期港股持續反彈，北水扮演重要角色。然而，五一黃金周長假即將開始，假期前北水已有流出跡象，上周兩日和昨日（29日）北水都錄得淨流出，多少降低港股上升動力，加上內銀公布業績後有沽壓，使恒指反彈無力。

 

　　李偉傑指出，五一長假過後，中美關稅若取得進展，大市才有望進一步上升。然而目前中美雙方均不願意主動談判，情況有點複雜。未來要視乎哪一個忍痛能力較強，或出現某種條件觸發雙方談判，關稅問題才會出現轉機。由於長假期前投資情緒降溫，加上中美關稅談判膠著，大市缺乏方向，預料港股短期在22000點附近上落。在此情況下，投資者可能傾向炒股不炒市，新題材股如兩會關注的零售消費板塊，甚至車股或科技股，都可能成為炒作板塊。

 

內銀若回調至月初低位料有支持

 

　　內銀集體公布首季業績：建行(00939)、工行(01398)首季純利跌4%，中行(03988)少賺2.9%，郵儲行(01658)純利跌2.6%。招行(03968)純利亦跌2.1%。六大行之中，只有農行跑贏，首季多賺逾2%。此外，市場關注的淨息差方面，　建行淨息差同比下降16個基點，工行、中行下降15個基點，農行下降10個基點。

 

港股 | 午市前瞻 | 內銀盈利前景差藉勢回調 專家話仍然抵買

（Shutterstock圖片）

 

　　六大行今早沽壓沉重，工行，招行和郵儲行最多跌6%，建行和農行亦曾挫半成。李偉傑表示，內銀急跌，除了首季業績差，淨息差收窄之外，還因為股價過去一段時間累積升幅大，今日藉勢調整。他指出，內銀過去幾年股價普遍跑贏大市，即使在新冠期間恒指大幅調整，但內銀下調幅度較小，而之後的升幅更遠遠拋離大市。此外，市場預期內地次季經濟形勢更嚴峻，而且中美關稅問題未明朗，預料對內銀的盈利前景構成壓力。

 

　　不過，李偉傑表示，四大行除了農行之外，其他普遍仍有6.5厘左右回報，只要維持在6厘左右的回報，對投資者仍有一定吸引力。因此，他預料內銀此波下調幅度不會太深。預料股價跌至本月初，即美國掀起關稅戰時的低位，便有一定吸引力。但他補充，即使農行首季業績相對其他內銀好，但由於股息率只有5厘多，相比其他內銀低。因此對投資者吸引力降低。

 

港股 | 午市前瞻 | 內銀盈利前景差藉勢回調 專家話仍然抵買

工商銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 內銀盈利前景差藉勢回調 專家話仍然抵買

建設銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 內銀盈利前景差藉勢回調 專家話仍然抵買

中國銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 內銀盈利前景差藉勢回調 專家話仍然抵買

農業銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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