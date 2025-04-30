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港交所購交易廣場多層樓面，唐家成：千載難逢機會

30/04/2025

　　港交所(00388)此前斥資63億元向置地購入交易廣場多層樓面作永久總部物業。有股東問及是次交易作價是否合理，港交所主席唐家成在股東周年大會上回應指，置地很少出售中環物業，形容是次機會千載難逢，港交所落戶交易廣場已40多年，「是我們的家」，亦能顯示出集團對中國及香港的信心。

 

港交所購交易廣場多層樓面，唐家成：千載難逢機會

（資料圖片）

 

續維持派息比率90%，商討更換核數師

 

　　唐家成表示，集團沒有計劃不召開實體股東大會，亦歡迎股東前來交流意見，亦指集團的派息比率已達90%，難以有所增加，未來會繼續維持上述的派息比率。

 

　　被問及部分內地企業停聘羅兵咸為核數師，首席營運總監及集團財務總監劉碧茵表示，集團關注相關事件，將商討明年會否更換集團核數師，但今年不會更換核數師。

 

領航星平台資本化支出約10億元

 

　　行政總裁陳翊庭表示，港交所的競爭優勢取決於系統及交易平台技術的速度，領航星平台資本化支出約10億元，認為是值得的投入，因為衍生產品競爭激烈，交易所希望有較大發展，但現時平台沒有能力讓交易所有更多元化產品及風險管理工具。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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