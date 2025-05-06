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港交所及證監會推科企專線，特專科技和生物科企准保密形式申上市

06/05/2025

　　證監會與港交所(00388)附屬聯交所今宣布正式推出「科企專線」，以進一步便利特專科技公司及生物科技公司申請上市，並允許相關公司可以選擇以保密形式提交上市申請。

 

港交所及證監會推科企專線，特專科技和生物科企准保密形式申上市

（資料圖片）

 

　　聯交所亦已更新《新上市申請人指南》，以說明上述兩類公司在採用不同投票權架構上市時，將被聯交所視為已滿足《主板上市規則》第八A章所列的創新產業公司規定及外界認可規定。

 

　　據港交所網站介紹指，「科企專線」透過聯交所提供措施，包括由具備相關經驗(即審批《主板上市規則》第18C章及18A章上市申請及為之提供指引)的專業團隊領銜；接觸潛在申請人，更深入了解其公司業務並幫助其理解《上市規則》的要求；就上市資格及合適性提供指引，例如核心產品要求、是否接受其他生物科技產品及/或不同藥監機構監管的臨床試驗、資深投資者的資格及獨立性、特專科技行業可接納領域，以及接納當前範圍以外的其他新領域／行業為特專科技行業的考慮因素；及這類申請人可就與《上市規則》有關的具體問題與聯交所探討並尋求初步指引，旨在幫助有意來港上市的特專科技公司及生物科技公司在提交正式的上市申請之前理解適用的《上市規則》及進行相關的上市籌備工作。

 

　　此外，由於特專科技公司及生物科技公司一般處於早期發展階段或產品尚未商業化的階段，而與其他行業相比，過早或長期披露公司的營運策略、專有技術或上市計劃，可能會為這些公司帶來過高的風險，因此為幫助這些公司減輕有關風險，聯交所將允許根據《主板上市規則》第18C章及18A章上市的公司以保密形式提交申請版本。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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