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美股 | 市場在聯儲局議息前避險，道指跌390點，金價再漲

07/05/2025

美股 | 市場在聯儲局議息前避險，道指跌390點，金價再漲

 

　　美股三大指數周二（6日）收市報跌，市場在聯儲局議息會議前採取避險行動。

 

　　道指開市向下，一度跌459點，低見40759點，中段跌幅收窄，曾高見41164點；標指最多跌1.14%，納指則一度跌1.41%。美國財長貝森特稱有望最快本周達成多項貿易協議，令美股跌幅稍為收窄。

 

　　道指收市跌389.83點，或0.95%，報40829.00點；標普500指數跌43.47點，或0.77%，報5606.91點；納指跌154.58點，或0.87%，報17689.66點。

 

　　特斯拉收跌1.8%，公司4月份在英國和德國的新車銷量跌至兩年多以來最低水平。Meta跌2%，Palantir績後股價受壓，下跌12.1%。

 

日圓受到買盤支持

 

　　聯儲局及英倫銀行將召開政策會議，市場交投審慎。美匯指數偏軟，日內下跌0.47%，報99.308。日圓近期因全球經濟不確定性加劇而受到買盤支持，美元兌日圓日內下跌0.75%，報142.624。歐元兌美元升0.43%，報1.13624。

 

現貨金重上3400美元關口

 

　　現貨黃金重上3400美元關口，創下近期新高，紐約期金升3.02%，報每盎司3422.89美元。

 

　　美國總統特朗普表示，任何從伊朗購買石油或石化產品的國家將立即面臨次級制裁。原油市場受相關消息刺激上升。紐約期油升3.41%，報每桶59.08美元；布蘭特期油升3.15%，報每桶62.13美元。

 

撰文：經濟通國金組

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