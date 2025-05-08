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美股 | 聯儲局連續第三次拒絕減息，美股升勢受阻

08/05/2025

美股 | 聯儲局連續第三次拒絕減息，美股升勢受阻

 

　　聯儲局周三（7日）連續第三次忽略總統特朗普的減息要求，維持利率不變，以防通脹和失業風險加劇。聯儲局公布決定後，美股升幅收窄。

 

　　道指高開，曾最多升逾400點，議息結果公布後，升幅一度完全蒸發。聯儲局主席鮑威爾發言後，道指倒升437點，高見41266點，收市升幅收窄，標指與納指小幅收高。

 

　　道指收市升284.97點，或0.70%，報41113.97點；標普500指數升24.37點，或0.43%，報5631.28點；納指升48.50點，或0.27%，報17738.16點。

 

　　谷歌母公司Alphabet日內大跌7.3%，蘋果稱計劃於Safari瀏覽器加入AI搜尋功能，因主要考慮到與谷歌的合作可能終止，此舉或挑戰谷歌在搜尋引擎的主導地位。迪士尼大升10.8%，因業績及營收超預期，並同時宣布計劃於阿聯酋建造首個中東主題公園。

 

利率不變短期支持美元

 

　　聯儲局維持利率不變將在短期為美元提供一定支持。美匯指數升0.45%，報99.841。日圓偏軟，結束連續三日兌美元升勢。美元兌日圓升0.93%，報143.789。歐元兌美元進行整固，日內下跌0.52%，報1.13114。

 

　　中美首輪談判即將開啟，抑制了市場對避險資產的需求。紐約期金跌1.25%，報每盎司3379.69美元。

 

　　市場憂慮經濟前景，紐約期油跌1.77%，報每桶58.04美元；布蘭特期油跌1.73%，報每桶61.07美元。

 

撰文：經濟通國金組

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