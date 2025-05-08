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開市Go | 美聯儲按兵不動，美擬撤AI晶片出口限制，關注吉利

08/05/2025

要聞盤點

 

1.美股三大指數收市微升，美聯儲連續第三次會議維持利率不變，會後聲明強調通膨和失業風險加劇。道指開市高開，曾最多升逾400點，議息結果公佈後，升幅一度完全蒸發，聯儲局主席鮑威爾發言後，道指倒升437點，高見41266點，收市升幅收窄，標指與納指小幅收高。道指收市升284點，或0.70%，報41113點；標普500指數升24點，或0.43%，報5631點；納指升48點，或0.27%，報17738點。金龍中國指數下跌169點，百度和貝殼對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時38分跌167點。

 

2.美聯儲維持利率不變，主席鮑威爾擔憂關稅導致通膨與失業率雙升，重申央行不急於降息。

 

3.美國總統特朗普表示，不會為與北京進行更多實質談判而降低對華關稅，並否認美國主動接觸中國。

 

4.消息指出特朗普擬撤銷拜登卸任前推出的AI晶片出口限制，同時制定加強海外晶片控制的新規。

 

5.央視社媒玉淵譚天發文稱，市場分析關稅戰或衝擊中國第二季出口表現。

 

6.若與美國談判無法緩解貿易衝突，歐盟據悉將於週四公佈臨時關稅清單，針對波音及美產汽車加稅。

 

7.中國4月連續第六個月增持黃金，高盛預計此態勢短期內不會改變。

 

8.蘋果考慮在Safari瀏覽器中加入AI搜尋功能，或終結與Google的長期合作。

 

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