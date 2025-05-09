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美股 | 美英達成貿易協議，特朗普號召入市，美股報升

09/05/2025

美股 | 美英達成貿易協議，特朗普號召入市，美股報升

 

　　美英周四（8日）達成關稅戰以來的首個貿易協議，特朗普同時表示有意下調對中國關稅，並號召「最好大家都去買股票。」美股三大指數報升。

 

　　美國財政部長貝森特將於周六（10日），與中國國務院副總理何立峰在瑞士展開貿易會談，市場對談判感到樂觀。道指高開後，一度升逾600點，高見41773點；標指一度升1.58%，納指則曾升2.02%。

 

　　道指收市升254.48點，或0.62%，報41368.45點；標普500指數升32.66點，或0.58%，報5663.94點；納指升189.98點，或1.07%，報17928.14點。

 

　　周三（7日）大跌逾7%的Alphabet日內升1.9%。比特幣日內升至三個月高位，重上10萬美元大關，推動虛擬貨幣相關股票造好，CleanSpark升8.1%，Coinbase及Strategy升逾5%。

 

美匯重上100關口

 

　　美匯指數回穩，重上100整數關口，日內升0.79%，報100.661。美元兌日圓出現反彈，升1.31%，報145.716。歐元兌美元維持近期震盪格局，交投於1.1300附近水平，日內跌0.64%，報1.12277。

 

　　市場的避險情緒明顯降溫。黃金延續回調走勢，紐約期金跌2.49%，報每盎司3307.44美元。

 

　　原油市場受美國和英國簽署貿易協議刺激，紐約期油升3.28%，報每桶59.98美元；布蘭特期油升2.96%，報每桶62.94美元。

 

撰文：經濟通國金組

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