金價金股 | 貿易談判惹憧憬避險情緒降溫，金價連日回調仍獲大行唱好，金礦股及黃金ETF可部署吸納？

美英達成關稅戰以來的首個貿易協議，市場憧憬美國與其他國家也有望達成貿易協議，避險情緒降溫下，金價連續兩日下滑，紐約期金昨(8日)跌逾2%，每盎司回至3300美元水平，有分析指如果美國和中國能達成協議，料金價將回到至少3200美元。不過，記得此前美國聯儲局在本月議息聲明提到經濟前景不確定性增加，面臨失業及通脹上升風險，金價一度攀升至3400美元以上，加上最新數據顯示全球央行持續買金，多家大行仍看好，其中高盛預測金價年底見3700美元，極端情境下更上望4500美元，金礦股及黃金ETF可否趁回調部署吸納？

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美英達貿易協議特朗普籲買股票 紐約期金再挫2.5%

美英昨日達成關稅戰以來的首個貿易協議，市場普遍預期美國可能也會與其他國家簽署類似貿易協定。美國總統特朗普又表示有意下調對中國關稅，並號召「最好大家都去買股票。」另美國財政部長貝森特將於周六(10日)與中國國務院副總理何立峰在瑞士展開貿易會談，市場對談判感到樂觀，避險情緒明顯降溫。黃金延續回調走勢，紐約期金昨跌2.5%，收報每盎司3306美元。現貨金跌1.7%，報每盎司3307.84美元。



RJO期貨公司資深市場策略師Bob Haberkorn指，如果美國和中國能夠達成協議，金價漲勢將遭遇強大阻力，預計金價將會回落到至少3200美元。

人行連續6個月增持黃金 高盛料未來3年央行購金潮持續

根據中國人民銀行最新數據，截至上月底，中國黃金儲備達7377萬盎司，較3月增加7萬盎司，連續6個月增持黃金。人行過去6個月累計增持近100萬盎司(約28噸)黃金，黃金儲備佔比提升至5.5%，但仍低於全球平均的15%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，國際金價進入易漲難跌周期，此時增持成本可控性增強。中國外匯儲備中黃金佔比偏低，結構性增持有助優化儲備資產配置，同時強化人民幣信用基礎，為國際化鋪路。華泰期貨研究員師橙也指，美國政策不確定性導致美債信用受損，數據顯示外國投資人持有美債比例降至30%，日本等主要持有國近期拋售175億美元長期美債。相較之下，黃金作為無信用風險的終極支付手段，成為各國央行對沖美元資產風險的首選。

世界黃金協會(WGC)數據顯示，今年首季全球央行購金量達244噸，延續近3年年均超千噸的購金趨勢。波蘭、哈薩克、土耳其等新興市場國家成為購金主力，2022至2024年全球央行累積購金量達3000噸，遠超過2010至2021年的473噸平均值。根據瑞銀預測，今年各國央行購金規模有望達到1000噸，結構性需求持續升溫。高盛也分析指，新興市場央行黃金儲備佔比普遍低於已開發國家，加上去美元化趨勢，未來3年央行購金潮有望延續。



摩通：若外資減持美國資產改買金 金價3年後或高見6000美元

儘管近期因中美貿易談判露出曙光，以及美英達成貿易協定，令金價回落，但在各國央行持續強力買進，以及市場避險情緒升溫下，多家大行仍看好黃金後市。摩通全球大宗商品策略師Natasha Kaneva在最新報告中指，在當前關稅紛爭與地緣政治緊張局勢的推動下，黃金有望成為最大的贏家。若全球機構投資者僅將持有美國資產中的0.5%轉向黃金，金價在2029年初可能攀升至每盎司6000美元。



Kaneva指，國際投資者正重新審視美元的過度特權與其作為避風港的地位。儘管黃金目前在全球資產配置中僅佔4%，但由於供應成長有限，只要外國買家增加資產配置，即使資金流入幅度不大，也足以推動金價大幅上漲。儘管上述預測仍屬假設性情境，但黃金的長期前景依然樂觀。

高盛：基本預測年底金價見3700美元 極端情境上望4500美元

高盛最新報告亦看好黃金，指在其「基本情景」預測中，也就是發生經濟衰退的情況下，隨着各國央行和投資者的避險需求增強，到2025年底，金價將攀升至每盎司3700美元，到2026年中期，金價將進一步上漲至每盎司4000美元。而在一個極端情境下，若美國聯儲局屈服於政治壓力，不顧風險大幅降息，回顧歷史，每當央行失去獨立性時，都會造成該國貨幣的信心危機，這樣一個「聽話的聯儲局」將失去市場信賴，導致美元貶值、實際利率下滑，從而帶動黃金價格飆漲，在這種情況下，金價在2025年底將上看每盎司4500美元。

高盛分析師Daan Struyven曾於上月指，由於經濟衰退風險仍高於普遍預期，金價有望繼續創下新高。該行還強調，即使中美貿易緊張局勢有所緩解，股市自4月以來的強勁反彈也限制了風險資產的上漲空間。

道富環球料今年金價最樂觀見3900美元 3千美元以上為新常態

道富環球投資管理指，黃金交易已於每盎司3000至3100美元區間建立新的基準「底價」，無論從短期戰術或長期戰略角度來看，均有充分理由支持黃金市場已進入每盎司3000美元以上的高價新常態。基本情景預測為2025年金價將維持於每盎司3100至3500美元的歷史高位區間，可能性約45%。樂觀情景預測為2025年下半年金價將升至每盎司3500至3900美元的較高區間，可能性亦有35%。即使貿易衝突僅限於中美之間，若全球貿易戰持續發酵，仍將進一步推動市場對黃金作為避險資產及替代法幣資產的需求。

悲觀情景方面，道富環球預測金價將落在每盎司2700至3100美元之間，反映市場獲利回吐的壓力，以及金融市場可能迫使美國政府調整政策方向，導致全球關稅戰及通脹風險在2025年得以緩解的尾部風險。而今年前14周西方市場對黃金的投資需求異常火熱，預計第二季度趨於穩定，從中期來看，適度的市場整固反而更有利於黃金市場的健康發展。

紫金擬分拆海外金礦業務主板上市 美銀：有助實現黃金資產價值

另外，紫金礦業(02899)日前公布，擬籌劃將下屬境外黃金礦山資產重組至香港全資子公司紫金黃金國際旗下，並申請將紫金黃金國際分拆至香港聯合交易所主板上市。美銀證券發表研報指，紫金所有8個主要海外金礦都將納入建議的分拆實體。這8個礦場去年的黃金產量約為40公噸，並料今年達約42公噸，約佔公司今年指引黃金產量的50%。該行認為，集團的黃金資產價值被低估。由於紫金估值吸引、金銅銷量增長強勁及成本控制執行穩健，維持「買入」評級，目標價19元。



美銀表示，由於紫金的建議仍需等待股東和監管機構的批准，交易日期和細節尚未確定，因此目前無法獲得準確的估值或作出盈利預測。然而，建議有助於實現黃金資產價值，是該股短期內的正面催化因素。

招金首季純利升2倍山東黃金升47% 同獲大行升目標價

招金礦業(01818)早前公布，按中國會計準則今年首季純利6.6億元人民幣，按年升1.98倍；營業收入30.4億元人民幣，升53.5%。高盛發表研報指，招金首季盈利表現大致符合預期，將其2025至2027財年盈利預測上調14%至43%。隨著海域礦場全面投產，預計招金自有金礦產量將從2024年的16噸增至2028年的30噸，意味年均複合增長率將為17%。另外，在強勁的產量增長及金價上漲的推動下，預計經常性淨利潤將從2024年的16.4億元人民幣增至2028年的47.7億元人民幣，意味年均複合增長率為31%，維持「買入」評級，目標價由17元上調至27元。花旗則予招金目標價21.6元，維持首選股，予「買入」評級。

另山東黃金(01787)第一季純利約10.26億元人民幣，按年升46.62%；營業收入259億元人民幣，升36.8%，加權平均淨資產收益率3.59%，升1.03個百分點。美銀證券表示，山東黃金第一季凈利潤同比增長47%，按季增長16%，符合盈利預報。收入同比增長37%，按季增長67%，主要受黃金價格上漲推動，將其2025至2027財年盈利預測上調2%至7%。預計第二季盈利將更為強勁，因第二季以來金價按季進一步上漲11%。Cardinal金礦的金產品銷售也將在後續季度開始貢獻利潤，將目標價從22元上調至26元，重申「買入」評級。

溫傑：看好黃金惟現水平宜先觀望 若金價下跌宜吼黃金ETF

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑指，投資組合中一定要有黃金，但未必要現價買，可再等等，因無論3300、3400、3500美元都是歷史高位，特別是周六及周日(11日)可能有中美會談，不明朗情況持續。其實，英美本身無貿易逆差，談得攏很正常，現時達成的協定亦只針對個別行業，並非傳統上全面的貿易協議。另外，中美各有包袱，未必一次就可談妥，就算關稅真的如市傳減至50%也太高，同樣沒生意做，故短線可以觀望一下，料關稅續為市場帶來波動，繼續對黃金有支持。至於美國經濟，上周公布新增非農就業職位勝預期，第一季GDP負增長也只是受進口增加拖累，雖然鮑威爾有其憂慮，而關稅戰下不明朗因素的確增加，但截至此刻美國經濟仍不太差，不會於立即出現衰退。在大家短期對關稅談判有憧憬，美國經濟仍可以之下，金價即使不跌也難即時再上3500美元，始終由去年初2200美元起步已累升了很多。

至於想投資黃金，溫傑指，應只考慮黃金ETF，當然若很看好金價，金礦股有槓桿效應，但始終不是在金價2200或2300美元時買入，反而若股市再有大波幅，金礦股多少會跟隨。因此，看漲金價就買黃金ETF，不需考慮如成本多少、或其他問題部署方面，現水平先觀望，若金價下跌就買SPDR金ETF(02840)。至於金價跌到甚麼價位才吼很難講？若周六及周日中美談判有好消息就暫時不要買，等其再跌多些，若沒好消息，3200或3300美元可能已可買。

金礦股今日普遍隨金價下跌，紫金礦業跌1.48%收報17.34元，招金礦業跌0.11%報18.82元，山東黃金跌0.21%報23.6元，中國黃金國際(02099)跌1.65%報50.6元，赤峰黃金(06693)跌0.55%報27.1元，惟靈寶黃金(03330)升3.62%報9.44元。黃金ETF亦偏軟，SPDR金ETF跌0.33%報2388元，價值黃金ETF(03081)跌0.43%報78.24元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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