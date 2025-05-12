新股｜寧德時代招股，可放膽去馬？
12/05/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2025 01:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/05/2025 16:41
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