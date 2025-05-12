  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

新股｜寧德時代招股，可放膽去馬？

12/05/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=3DbfvlMVIY8&ab_channel=etnet

 

 

 

 

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01446

鴻福堂

0.470

異動股

09863

零跑汽車

59.550

異動股

08018

匯財金融投資

0.025

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,301.69
    +1,052.31 (+2.551%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,829.20
    +169.29 (+2.991%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,655.05
    +726.13 (+4.050%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升516.863
變動率︰+4.820%
較港股︰-0.12%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升48.273
變動率︰+3.681%
較港股︰-0.06%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升33.786
變動率︰+3.258%
較港股︰+3.48%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升383.537
變動率︰+2.992%
較港股︰-0.38%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升29.280
變動率︰+15.049%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.990
變動率︰+8.329%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.185
變動率︰+8.121%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.020
變動率︰+7.447%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升104.900
變動率︰+14.308%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰升188.270
變動率︰+9.288%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升208.272
變動率︰+7.879%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升62.630
變動率︰+7.427%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/05/2025 13:22 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/05/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/05/2025 13:22 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01446 鴻福堂
  • 0.470
  • 09863 零跑汽車
  • 59.550
  • 08018 匯財金融投資
  • 0.025
  • 06693 赤峰黃金
  • 24.100
  • 00968 信義光能
  • 2.630
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 517.500
  • 目標︰$550.00
  • 01044 恒安國際
  • 22.450
  • 目標︰$24.00
  • 00300 美的集團
  • 79.300
  • 目標︰$82.00
  • 01415 高偉電子
  • 26.000
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 9.710
  • 目標︰$10.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.200
  • 00700 騰訊控股
  • 517.500
  • 00388 香港交易所
  • 385.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 50.600
  • 00005 滙豐控股
  • 90.000
報章貼士
  • 02778 冠君產業信託
  • 2.040
  • 目標︰--
  • 00829 神冠控股
  • 0.305
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 16.120
  • 目標︰$15.70
熱炒概念股
即時重點新聞

12/05/2025 16:59  《盤後部署》中美互減關稅恒指八連升，出口股重見光明申洲追落後

12/05/2025 16:14  【關稅戰】商務部：暫緩24%關稅90天，中美建立機制保持磋商

12/05/2025 17:35  《新股上市》寧德時代今招股，首日孖展暫達278億超購近11倍

12/05/2025 17:31  David Webb：香港應削減由官方計劃的基建開支

12/05/2025 12:08  《外資精點》花旗上調恒指今年目標至25000點

12/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過１８５億元，買比亞迪電子沽盈富基金

12/05/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】富瑞降中芯目標逾一成，滙證下調三桶油目標

12/05/2025 16:28  《財資快訊》美電漲報７﹒７９４７，一年拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美取消報復關稅，股匯漲，首4月汽車產銷破千萬輛新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 洪灝：非美資產勢跑贏黃金不可缺，港股闖高首選三個板塊（有片）新文章
人氣文章

新聞>投資萬事通

2025投資萬事通：全球貿易戰下的投資機遇新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

退場的智慧
人氣文章

Foodie What’s On

惠康齊集15款榴槤：泰國八哥、寶石球、干腰新品種 + 貓山王榴槤水晶糭、甜點薄餅推介
人氣文章

Foodie What’s On

惠康齊集15款榴槤：泰國八哥、寶石球、干腰新品種 + 貓山王榴槤水晶糭、甜點薄餅推介
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

日系設計之美：JAGDA日本平面設計展海外首站！專訪主視覺設計師關本明子，談港日設計特點
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖沙咀全新創意中菜廳！花蟹擔擔麵、士多啤梨辣椒醬煎鴨胸、普洱麻糬雞蛋仔，中西結合驚喜處處！
人氣文章

電影寓言．朱相楠

M+重映4K修復《移魂追兇》：古典而鬼魅的儀式感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
台灣知名遺體修復師虐殺女友，棄保潛逃339天終落網，已婚愛家形象破滅
人氣文章
斑禿 │4大原因導致斑禿，長期熬夜與壓力影響，中醫4招有效改善
人氣文章
不一樣的「全民國家安全教育日」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2025 01:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/05/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/05/2025
神州經脈 | 中美取消報復關稅，股匯漲，首4月汽車產銷破千萬輛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 石破展示強硬立場，不會與美達成不涵蓋汽車關稅的貿...

12/05/2025 15:40

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀...

11/05/2025 10:57

貨幣攻略

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處