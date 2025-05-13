美對華小額包裹關稅降至54%，阿里京東仍下挫，放榜在即應如何部署？

中美昨午(12日)公布日內瓦經貿會談聯合聲明，宣布暫緩加徵關稅90日，當時未提及小額包裹問題，白宮其後才在網站宣布總統特朗普調整對華小額包裹關稅，從120%降至54%，不過阿里巴巴(09988)及京東(09618)等電商股今日(13日)仍要隨港股調整，其中阿里最多跌近4%，是否因稅率仍太高，市場不收貨，抑或因京東及阿里分別將於今日及周四(15日)收市後公布今年首季業績，部分投資者寧願先行沽貨獲利。綜合券商預測，料阿里首季經調整淨利潤按年升31%，京東則升20%，兩隻股份應如何部署？

（Shuttestock）

美對華小額包裹關稅從120%降至54% 適用於內地及港澳



美國白宮於當地時間5月12日發布，總統特朗普修正行政命令，價值低於800美元小額包裹的從價關稅稅率，將從120%降低到54%。上述調整適用於所有來自內地、香港及澳門進口進入美國關稅區、用於消費的商品，或自倉庫提取用於消費的商品。新修正維持每件小額郵遞物品100美元的從量關稅，但撤銷原計劃於6月1日將小額郵遞物品的從量關稅從100美元提高至200美元的規定。



美國總統特朗普表示，他可能會在本周末與中國國家主席習近平通話。他稱，兩國之間的談判已使兩國關係「重啟」，形容雙方關係非常友好，美國不希望傷害中國，並認為中國也非常樂意與美國互動，又指自己最大目標是打開中國市場。當被記者追問，如果在這90天結束時仍未與中國達成更長期協議，那麼關稅會否回到145%水平？特朗普回答說：「不，但它們會大幅上漲。」

專家：小額包裹免稅似乎不會恢復 90天暫緩期有助電商補貨



特朗普政府5月2日終止了對來自中國和香港低於800美元包裹免稅進入美國的政策。取消該政策後，大多數中國商品將被徵收高達145%的高額關稅，這對以低價為核心的商業模式構成了威脅，也導致Shein和Temu削減在美國的廣告支出，轉而投向歐洲市場。

由於周一宣布的協議中沒有提及小額包裹豁免問題，專家表示，這一豁免似乎不會恢復。即使如此，90天內將關稅從145%下調至30%，將有助於中國電商以更低的成本為其美國倉庫補貨。俄亥俄州邁阿密大學供應鏈管理副教授Yao Jin指，未來90天，Shein和Temu料將通過集裝箱船向美國批量運送產品，而不是通過飛機運輸，以便在下一次可能的關稅上調前備貨。定價平台Xeneta的首席航空貨運官Niall van de Wouw指，在小額包裹豁免取消前，中國至美國航線上大約50%的航空貨運是小額電商出貨，根據諮詢公司Rotate的數據顯示，自5月2日以來，中美空運的日均貨運能力總體下降了39%。

（Shuttestock）

券商料阿里首季經調整淨利潤升31% 花旗予目標價165元



綜合券商預測，阿里巴巴受惠電商毛交易總額增長改善、雲業務擴張在DeepSeek效應下加速及新業務虧損收窄，截至今年3月底止(2025財年第四財季)的非公認會計準則淨利潤料介乎284.1億至346.68億元人民幣，按年升16.3%至42%，中位數320億元人民幣，按年升31%。經調整EBITA料介乎267.98億至341.94億元人民幣，按年增11.8%至42.7%，中位數320億元人民幣，按年增33.5%。



花旗發表最新研報指，阿里即將公布上季業績，重點關注客戶管理收入(CMR)及雲收入增長，淘天集團及雲業務EBITA或利潤率，最新資本支出，以及股東全年回報，維持「買入」評級，港股、美股目標價分別為165港元、169美元。

花旗亦歸納阿里主席蔡崇信分享指，人工智能(AI)將是公司未來3至5年營運關鍵引擎，除聚焦「電商」與「雲端+AI」兩大策略核心方向外，阿里各項業務皆將與AI緊密融合。公司相信，AI應用不僅能夠幫助改善搜尋能力，更可以在不同的服務中創造新的定義。具體而言，閑魚、夸克、高德地圖、釘釘、1688等一批創新業務，可以透過AI融合獲得新的增長機會。

里昂：京東外賣業務或帶來風險 調降美股目標價



綜合券商預測，京東受惠以舊換新補貼計劃延展及擴容至手機及3C電子等品類產品所帶動，毛利率可受益國補政策對自營家電等品類產品的直接補貼，今年首季非美國通用會計準則普通股股東的淨利潤料介乎98.46億至114.7億元人民幣，按年升10.6%至28.9%，中位數106.47億元人民幣，按年升19.6%。首季收入料介乎2885.69億至2959.21億元人民幣，按年增11%至13.8%，中位數2904.75億元人民幣，按年增11.7%。



京東近期推出「秒送」挑戰美團「閃購」，阿里旗下淘寶亦啟動「閃購」功能，覆蓋數十城市，餓了麼則以百億補貼加入戰局，投資者關注京東管理層對相關業務行業的競爭看法及策略指引，會否因投資外賣餐飲業務而下調集團今年全年盈利指引。

里昂近日發表研報，預測受惠於國家補貼政策的推動，京東首季業績將表現穩健，收入料按年增長12%至2900億元人民幣，經調整淨利潤同樣增長12%，至約100億元人民幣，期內電子產品、超市商品和服裝銷售料錄得雙位數增幅。憧憬以舊換新政策支持下，預期京東今年第二及第三季應能維持雙位數收入增幅，惟外賣業務增長速度雖然超過預期，但亦可能面臨激烈競爭和需要高額投資，為利潤率帶來風險，因此將其美股目標價從50美元降至45美元，評級「跑贏大市」。

何啟俊：小型包裹稅率仍太高 可待港股回至22600點才部署

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，雖然美國將小型包裹關稅降低，但稅率仍超過五成，相信對美國當地消費者是另一重負擔，因他們於中國電商平台購物多少都因為「貪平」，但加徵小型包裹關稅後，對其消費意欲多少會有影響，往後要看中美雙方會否就整體關稅或針對小型包裹的關稅「仲有得傾」或減多一些，這都會影響阿里及京東走勢。至於兩者業績，關稅影響應該於首季還未見到，故市場覺得其季績都未必太差，其中阿里焦點會轉至其雲業務增長，AI投入對其業績有多大幫助，以及資本開支會否繼續增加，京東則要看市場如何解讀其進軍外賣業務挑戰美團，始終美團於中國外賣市場佔有絕對優勢，京東要搶佔市場份額多少都屬「燒錢」動作，故近期其股價反彈幅度比阿里及小米(01810)等其他大型科技股小。



何啟俊續指，雖然中美現時暫緩加徵關稅，但之後仍要看兩國會否再達成另一些協議，相信關稅消息仍會繼續影響大市及大型科技股表現，要入市也不用太心急，或者可待港股再調整到22500至22600點才考慮第一輪部署，其中阿里下面較大支持可能是20天線附近約115元，京東短期稍強的支持可能會是250天線約129元。

阿里今日跌3.98%收報126.1元，成交141.27億元；京東跌2.07%報137元，成交23.14億元。其他科技股亦普遍下跌，騰訊(00700)跌2.22%報506元，美團跌4.91%報137.4元，小米跌3.85%報48.65元，百度(09888)跌1.69%報87.3元，網易(09999)跌2.96%報163.9元，快手(01024)跌4.62%報52.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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