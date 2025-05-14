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京東:外賣單日訂單已接近2000萬單，稱中國市場龐大

14/05/2025

京東:外賣單日訂單已接近2000萬單，稱中國市場龐大

 

　　京東(09618)首席執行官許冉在業績會議上表示，今年2月京東推出外賣業務，在極短時間內入駐門店已超過百萬，短短3個月外賣單日訂單已接近2000萬單，且已逐漸可見外賣對整個京東平台流量及相關轉化率的拉動作用。

 

　　許冉相信，京東外賣將與公司旗下現有業務產生協同效應，目前跨品類購買行為主要集中在商超生活服務類別。

 

　　較早前，京東推大額補貼與美團(03690)競爭，許冉稱中國外賣市場龐大，容得下多個平台，而京東目前的工作焦點是改善外賣業務運營，並將持續透過給予優質商家免佣金等措施，推動更多高質素商戶入駐。許冉續指，現階段京東更關注用戶和商家體驗，同時亦關注業務規模和ROI（投資回報率）。

 

市監局同時籲平台企業公平競爭

 

　　無獨有偶，國家市場監督管理總局等五部門，針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東、美團、阿里巴巴(09988)旗下餓了麼等平台企業，要求相關企業公平有序競爭。

 

長期高單位數的利潤率目標不變

 

　　京東首席財務官單甦亦指出，從長期看公司利潤率料可隨著業務規模的擴大和運營效率的提高而持續提升，故京東長期高單位數的利潤率目標不變。

 

　　許冉指出，公司旗下廣告團隊已開始用AI大模型提升廣告推廣效果，相信可推動廣告收入加速增長，同時也在探索和落地廣告投放領域的AI Agent（AI智能體），即商家可通過簡單指令讓AI執行較複雜的廣告投放等操作，相信未來廣告變現仍有很大空間。

 

撰文：經濟通採訪組

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