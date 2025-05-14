滙豐報告：不足一半香港受訪者有意把企業傳承予家族成員

滙豐今日發布首份《亞洲家族企業：傳承規劃促進和諧》報告，旨在分析亞洲企業家就其企業及財富應對未來挑戰所作出的準備。調查發現，全球近八成(78%)企業家有意讓家族成員接班。然而，亦有逾半(52%)尚未為未來作出規劃。亞洲企業家的計劃更為滯後，其中約三分之二來自中國內地、香港及台灣的受訪者表示未有計劃卸任後如何延續企業。

內地香港及台灣企業家最有興趣藉出售業務退出

滙豐報告顯示，印度企業家讓家族成員接班的意欲最高(79%)，與英國(77%)及瑞士(76%)相若；只有少於一半的香港受訪者有此意向(44%)，而中國內地及台灣的百分比僅為56%與61%。

在調查的10個市場當中，中國內地(25%)、香港(29%)及台灣(27%)的企業家最有興趣以出售業務作為退出的途徑，其次則為新加坡(22%)。全球最多受訪者有意出售的行業是電子業(21%)，當中亞洲佔全球出口達三分之二。

內地約六成受訪者感到有責任繼承家族業務

對退出業務方式的取向亦可能與接班人的人生經驗有關。在受訪的第二及第三代企業家當中，中國內地幾乎60%的受訪者表示他們感到有責任繼承家族業務，相比之下，印度的只有7%。



雖然如此，亞洲區內許多多代企業家都感受到家族長輩的支持。在新加坡，這方面的比率高達83%，即使在亞洲當中排名最後的台灣，仍然達到70%的偏高水平。





開始傳承規劃的亞洲家族相對較少，但他們意識到需要建立正式的財富架構。亞洲家族企業對經濟的貢獻亦突顯出規劃的重要性。家族企業佔印度國內生產總值約79%，比例屬全球最高之一，而在中國內地亦佔約一半，主導了私營經濟。

盡早規劃可讓家族成員釐清期望

滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居表示，當今環球企業正面臨前所未見的家族接班與管理層過渡。因此該行不能輕視家族企業為當前環球經濟環境所帶來的價值。家族資產固然重要，但把業務保留在家族之內並非唯一選擇。報告指出，儘管希望及信任由下一代經營家族業務，大部分亞洲企業家以開放的態度看待子女可能有意探索不同的抱負。

滙豐環球私人銀行家族諮詢亞太區主管汪玉琳指出，亞洲的企業家及家族可採納靈活、具前瞻性的方式延續企業的歷史及保障財富。盡早規劃可讓家族成員釐清期望，提供充裕的時間熟習及適應相關的角色。專業人員亦可與他們攜手合作，加深對家族的認識，以確保一個平穩的過渡期。退出選項並不局限於傳承家業，或出售業務及透過單一家族辦公室建立正式的財富架構，有時最好的解決方案可能是兩者混合。

撰文：經濟通採訪組

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