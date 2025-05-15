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中美暫緩關稅貨運需求大增，航運股連日攀升仍可追入？

15/05/2025

　　近日中美貿易緊張局勢降溫，雙方同意暫緩徵收高額對等關稅90日，有關措施昨日（14日）中午正式生效，未來幾個月可能再看到「搶出口」，美國進口商本周已大幅增加從中國的進口訂單，有行業跟蹤數據顯示，中國輸美貨櫃預訂量激增近3倍，部分航運股今日（15日）仍能延續近日升勢逆市造好，其中東方海外(00316)再升近3%，連升5日，中遠海控(01919)亦曾再升近2%，兩隻股份最近齊獲滙豐研究大幅上調目標價，料中美互降關稅將令航運旺季提早而推升運費，航運股是否仍可追入？

 

中美暫緩關稅貨運需求大增，航運股連日攀升仍可追入？

（截自東方海外網頁宣傳片）

 

中國輸美貨櫃預訂量激增近3倍　馬士基提供折扣以填補運力

 

　　據《路透》引述貨櫃追蹤軟件供應商Vizion表示，在中美兩國關稅戰停火之後，美國方面預訂從中國輸美的貨櫃運輸訂量激增了近300%。Vizion副總裁Ben Tracy指，截至昨日的7天內，20英尺標準箱的平均預訂量飆升至21530個標準箱，相較一周前的5709個暴增277%。德國貨櫃航運公司赫伯羅特表示，本周前幾天的中美運輸預訂量按周大增50%。赫伯羅特首席執行官Rolf Habben Jansen預計中美之間會有更多的運輸量。與此同時，航運營運巨頭馬士基(Maersk)昨日宣布，向往返美國數十個目的地的托運人提供大幅折扣，因為它希望填補船舶的可用運力。

 

　　中美關稅戰令到航運行情大起大跌，洛杉磯港口(Port of Los Angeles)4月底估計，5月首周來自亞洲的航運量將按年下跌逾35%，主因多家美國大型零售商受關稅影響，暫停自中國進口貨品。美國對中國關稅於4月8日、9日間大幅調高至145%，中國上周公布，對美國直接出口額330億美元，按年下跌88億美元或21%，按月就跌18%。不過，中國4月整體出口總額按年增加232.4億美元或8%，反映趕出口的情況在4月仍持續。當中，對東盟出口增103.9億美元，升21%，對拉美出口增36.6億美元，升17%，對非洲出口增36.4億美元或25%，均高於1至4月累計的增速。

 

專家：關稅暫緩留出搶運窗口期　下半年海運價量或逐季轉好

 

　　中美經貿高層會談取得實質性進展，確給航運市場帶來短暫利好，一定程度支撐海運及港口股走強。內媒引述貿易專家指，預計中國跨境電商將利用中美協議的90日關稅暫緩期大批量進貨，為美國倉庫補貨。另外，特朗普近日修正行政命令，調整低於800美元小額包裹的從價關稅稅率，從120%降至54%，但維持每件小額郵遞物品100美元的從量關稅，適用港澳地區。

 

　　有業內專家指，美對中課徵30%關稅、中對美課徵10%關稅，是一個框架協議、未來仍有機會下修。第二季應該就是今年谷底，美國線運價已見止跌跡象，預估關稅談判最晚到7月有機會大致明朗。第三季也是海運傳統旺季，屆時聖誕、感恩等節慶貨品開始拉貨，下半年海運價量有機會逐季轉好。

 

　　銀河期貨分析指，此次中美談判關稅降幅超預期，疊加部分關稅暫緩90天，預計將留出搶運窗口期，疊加歐美航線開始逐漸迎來集裝箱發運旺季，貿易戰2.0的大背景下，貨主對未來關稅不確定性的擔憂有望開啟短期的搶運和補庫，從而減緩美線將多餘運力調配至歐線的壓力，有望催化歐線運價逐漸築底回升。

 

滙豐研究：中美互降關稅料令航運旺季提早　升中遠海控東方海外目標

 

　　滙豐環球研究近日就環球貨櫃船運業發表報告指，中美雙方宣布下調未來90天關稅，預期中國前赴美國的出貨量將因此反彈，導致行業提早出現高峰，而推升運費，預計今季和下季行業將可盈利。該行上調若干航運股評級及目標，港股方面，將中遠海控目標價由10元上調40%至14元，評級維持「持有」；將東方海外目標價由90元升33%至120元，評級由「減持」上調至「持有」。


　　該行指，多份行業報告顯示，4月份中國往美國的貨運量降30%至60%，但最近的預訂數據顯示情況復甦，而且由於零售商在關稅不確定性下轉趨謹慎並減低庫存，4月份的庫存水平似乎按月下降，因此補貨也可能推動需求。相信環球貨櫃船運行業將在今季和下季表現穩健的基礎上續保持盈利。迄今已報告今年首季業績的班輪公司仍保持盈利，息稅前利潤率為5%至23%。關稅事態緩和，加上紅海危機干擾持續而令航程延長，將確保該行業至少在今季和下季保持盈利。該行上調中遠海控和東方海外2025年利潤預測介乎16%至31%，預計該些公司因有相對較多跨太平洋業務而受惠。

 

大和：地緣政治環境改善有利貨運　升太平洋航運評級至買入

 

　　另大和發表最新研報指，年初至今，波羅的海乾散貨指數(BDI)平均按年下降約35%，但小型船型包括超靈便型和小靈便型乾散貨船的跌幅較慢，分別跌31%和24%。太平洋航運(02343)4月小靈便型和超靈便型乾散貨船的按期租合約對等基準收入(TCE)較去年低約15%和10%。料年初至今的疲軟需求將延續至下半年，但進一步惡化的風險有限。儘管預計TCE會下降，該行認為小靈便型和超靈便型乾散貨船今年將繼續盈利。

 

　　該行又指，烏克蘭已接受美國提出的無條件30天停火提議，並與俄羅斯會談。雖然預計對太平洋航運今年的財務影響有限，但這次停火是促進乾散貨運輸的機會，並將成為推動市場情緒的因素。此外，中美貿易協議亦可改善投資者對航運行業的信心。基於目前的估值吸引，地緣政治環境改善投資者信心，以及太平洋航運積極回購，將其評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由2.4元降至2.25元。

 

林家亨：美對華關稅仍高達30%　航運股盈利堪憂不宜高追     

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，中遠海控4月初時股價才9元多，插穿保歷加通道底線，現在卻已升至14元，不宜再追入。航運股股價升了那麼多，但收益及盈利不會同樣大升，若沒下跌已算幸運，要謹記始終有一個月航運已受關稅影響，而今次中美暫停徵收也只涉及額外加徵的逾100%關稅，即現時中國貨輸入美國仍要交30%關稅，對比今年1月、2月甚至去年，關稅肯定高得多，航運肯定會減少，行業境況更慘，現時再高追航運股很可能輸錢。

 

　　部分航運股今日繼續造好，其中東方海外升2.92%收報133.9元，中遠海控升0.43%報14.02元，招商局港口(00144)升3.81%報14.18元，中遠海運港口(01199)升2.92%報4.59元，惟海豐國際(01308)無升跌報22.9元，中遠海發(02866)無升跌報1.09元，太平洋航運跌2.58%報1.89元，中遠海能(01138)跌2.04%報6.24元，中國外運(00598)跌0.54%報3.7元。

 

中美暫緩關稅貨運需求大增，航運股連日攀升仍可追入？

 

中美暫緩關稅貨運需求大增，航運股連日攀升仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

　

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此
 

 
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