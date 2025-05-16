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比特幣 | Coinbase據報遭美SEC調查，股價挫超7%

16/05/2025

比特幣 | Coinbase據報遭美SEC調查，股價挫超7%

 

　　據《紐約時報》引述消息人士稱，美國證交會(SEC)正在調查即將納入標普500指數的加密貨幣交易平台公司Coinbase，指Coinbase在2021年上市時曾聲稱擁有逾1億個經核實用戶，但一直沒有提供證據，涉嫌誤導投資者。

 

　　Coinbase周四股價收市跌7.2%，報244.44美元。

 

　　此外，Coinbase承認發生資料外洩事件，稱因網絡犯罪分子賄賂其海外客服人員竊取客戶數據，導致約1%用戶(約100萬人)的個人資料外洩。黑客隨後向Coinbase勒索2000萬美元，威脅公開這些敏感資訊，但Coinbase已明確拒絕支付贖金。公司預計此次事件的損失約為1.8億至4億美元，當中包括補償受害用戶及相關整改成本。

 

　　Coinbase強調，沒有任何用戶密碼、私鑰或資金被盜，Coinbase Prime帳戶及錢包資產亦未受影響。公司並指正與美國及國際執法機構密切合作，追查犯罪分子。

 

撰文：經濟通市場組

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