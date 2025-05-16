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政府今與網約車平台公司會面，重申營運必須依法

16/05/2025

政府今與網約車平台公司會面，重申營運必須依法

 

　　運輸及物流局關注現時網約車平台提供非法「白牌車」服務，政府今日將與平台公司會面，重申其營運必須依法。

 

　　昨日局方及運輸署與的士業界進行約兩小時的詳盡會面，就業界對於提升的士服務、規管網約車平台，以及打擊非法載客取酬等各項關注，局方及運輸署細心聆聽，與業界雙方坦誠交流意見。

 

　　會議後，局方已收悉業界的請願信及簽名，並會仔細參詳，與業界保持密切溝通。而就規管網約車平台的立法建議，局方現時正全速推進，務求讓廣大市民和旅客享受安全便捷的點對點服務。

 

50代表今早擬到金鐘政總請願

 

　　運輸署署長李頌恩昨日在會面中表示，打擊非法取酬載客、規管網約車平台和改善的士服務是政府與業界的共同目標。署方明白的士業界對網約車平台和非法「白牌車」活動的關注。當局決心持續打擊非法取酬載客行為，以保障市民的安全和利益。

 

　　網約白牌車衝擊的士業經營，智慧出行聯合商會主席周國強表示，今早將到金鐘政府總部遞交請願信，預計有約50名的士車主參與，並邀請立法會議員及特首辦職員到場，了解業界訴求。


撰文：經濟通採訪組

 

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