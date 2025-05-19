穆迪下調美國信用評級至Aa1，憂政府債務攀升（分析及影響不斷更新）

因美國政府債務持續增加，國際信貸評級機構穆迪將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1。這標誌性舉措令美國失去全球最高信用主權借款人地位，與惠譽和標普全球看齊，三大評級機構均已將美國評級降至AAA以下。

穆迪指出，美國政府債務規模不斷上升，財政赤字持續擴大，對美國長期償債能力構成壓力。雖然穆迪一年前已將美國評級展望調整為「負面」，但此次下調後，展望調回「穩定」，意味短期內不會再次調整評級。

美國信用評級被下調，美元兌日圓亞洲早盤失守145

由於美國信用評級被下調引發資產恐慌並推高日圓，日經指數下跌。美元兌日圓周一（19日）亞洲早盤失守145，日內跌幅0.43%。日經225指數下跌0.6%，東證指數下跌0.3%。

東海東京情報實驗室的市場分析師Shuutarou Yasuda說，評級下調的時機很糟糕，因為目前正值市場因關稅戰前景改善而回穩之際。他說：「市場對穆迪下調美國信用評級的影響持謹慎態度。他們擔心這會導致美國資產的拋售。」

穆迪下調美國評級，亞洲早盤引發「賣出美國」交易

隨著本周交易開始，美國資產面臨新的壓力，這次引發震盪擔憂的不是關稅，而是美國債務。美股期貨和債券期貨周一（19日）在亞洲早盤交易中隨美元下跌。

穆迪上周五（16日）晚間宣布，取消美國的最高信用評級，將評級從Aaa下調至Aa1。穆迪將預算赤字不斷擴大歸咎於歷屆政府和國會，且稱目前沒有減少的跡象。

分析指，這項評級下調可能會加劇華爾街對美國主權債券市場的擔憂，國會目前正在討論更多尚未找到資金支持的減稅措施。隨著總統特朗普顛覆長期建立的商業夥伴關係，並重新談判貿易協議，經濟似乎勢將放緩。

富蘭克林鄧普頓投資解決方案副投資總監Max Gokhman表示，美國評級被下調並不令人意外。隨著大型投資者開始逐步將美國國債換成其他避險資產，債務償還成本將繼續攀升。這可能會給美國債券孳息率帶來危險的熊陡螺旋，進一步給美元帶來下行壓力，並降低美國股市的吸引力。

金價反彈至每盎司3245美元

金價在創下6個月最大單周跌幅後反彈，現貨黃金在周一（19日）亞洲早盤交易中，一度上漲1.3%至每盎司3245美元附近。

對美國經濟前景和預算赤字的擔憂，提振避險資產需求。穆迪上周五（16日）宣布將美國政府的最高信用評級從Aaa下調至Aa1，該機構將其歸咎於歷屆政府未能削減預算赤字。

撰文：經濟通國金組

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情