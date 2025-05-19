恒指季檢 | 美的中通快遞染藍兼獲券商唱好，股價逆市造好仍可追入？

恒生指數公司上周五(16日)收市後公布季度檢討結果，將內地家電巨頭美的集團(00300)及中通快遞-W(02057)納入恒生指數，泡泡瑪特(09992)大熱倒灶未能成功染藍。美的集團及中通快遞今早(19日)齊逆市造好，兩股近日都有券商唱好，美的早前公布首季業績亦對辦，盈利按年升38%，營收升20%，而中通快遞將於本周三(21日)公布業績，兩隻股份可否追入？

（Shutterstock）

美的中通快遞染藍成分股增至85隻 科指加入比亞迪剔除閱文



恒指公司公布季檢結果，恒指成分股加入美的集團及中通快遞，成分股數目由83隻增加至85隻；科技指數成分股加入比亞迪(01211)，剔除閱文集團(00772)；國企指數成分股沒有變動，成分股數目維持50隻。

另外，恒生生物科技指數加入同源康醫藥(02410)及康基醫療(09997)，剔出康寧傑瑞製藥(09966)及榮昌生物(09995)，成分股數目維持50隻。恒生綜合指數成分股加入布魯可(00325)、古茗(01364)、蜜雪集團(02097)，未有股份剔出，成分股數目由502隻增加至505隻。所有變動將於2025年6月6日(星期五)收市後實施，並於2025年6月9日(星期一)起生效。



泡泡瑪特再次大熱倒灶 百濟神州普拉達也未能染藍



此前有分析認為，潮流玩具品牌泡泡瑪特、生物醫藥巨頭百濟神州(06160)及意大利時尚品牌普拉達(01913)均有機會染藍。Periscope Analytics創始人Brian Freitas指，泡泡瑪特股價過去一年驚人升幅，使其具備加入恒指潛力。今年以來，泡泡瑪特股價已累升近1.2倍，上周四(15日)曾高見200.8元破頂。事實上，泡泡瑪特泡泡瑪特掀起「盲盒」熱潮，旗下兩大角色Labubu及Molly更風靡全球，上一次已是染藍熱門，惟最終大熱倒灶，恒指成分股並無變動。

另外，多位分析師提到，百濟神州和普拉達亦可能被納入恒指。Quiddity分析師Janaghan Jeyakumar指，醫療健保仍是恒指中代表性最不足的行業，使該行業的企業很可能獲得納入機會。

值得一提，雖然恒指公司計劃將恒指成分股數量最終擴容至100隻，但在2月季檢結果中，恒指成分股數量仍維持不變，而去年僅淨增一間公司，使成分股總數增至83隻。

麥格理：美的有信心保持穩定利潤率 維持跑贏大市評級

美的集團早前已公布季績，截至3月31日止第一季純利約124.2億元人民幣，按年升38%；營業收入1278億元人民幣，按年升20%。麥格理上周發表研報指，在參加美的集團在深圳舉辦的投資者日活動後，對集團於內地潛在競爭環境中的競爭力更加充滿信心。美的管理層對中國市場保持謹慎態度，儘管如此，通過效率提升和直面消費者(DTC)轉型，美的有信心保持穩定的利潤率，暫維持集團「跑贏大市」評級。



該行表示，美的最終目標是在海外有15%的市場份額(目前為4至5%)，並專注於近期在拉丁美洲、東南亞、中東和非洲市場的滲透。在歐洲，隨著Teka收購的完成，美的將進一步推動市場滲透，同時繼續尋求收購機會。為增強韌性，美的計劃在2026年底在中國境外建立一條平行供應鏈，包括上游零部件。品牌業務仍然是美的首要任務，其目標是將海外收入比例從2024年的43%提升至最終的50%。

（中通快遞網頁截圖）

大和：中通快遞納入恒指將短期內推動股價 重申買入評級

大和發表最新研報指，恒指公司宣布將中通快遞納入恒指成分股，權重為0.44%，這將會在短期內推動股價，因很多基金都以恒指作為標準。在過去90個交易日中，中通ADR的平均交易量為5100萬美元，遠高於H股的3.06億港元。此外，中通H股年初至今較恒指落後超過15%，重申其「買入」評級，主要風險包括包裹量增長低過預期及毛利率下降。

西南證券此前指，隨着一系列促銷費政策落地，消費市場呈現平穩增長趨勢，快遞件量持續增長，中通快遞作為行業領先的快遞公司，服務網絡廣泛且可靠，能夠受益於快遞行業的增長。

溫傑：不宜因染藍買入股份 美的76.5元或以下才可吼

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，以前恒指成分股只得33隻，只有「王中王」才被納入，會是很大的市場焦點，而現時成分股增至80幾隻，加上分開七個行業組別，被納入的股份在所屬組別中可能最大，但在整個港股中未必很有代表性。另外，大家經常提到「染藍魔咒」，被納入也未必是好事。再者，就算獲納入今日股價也升了，可能已初步反映，因此不建議因染藍而買入某隻股份。

溫傑續指，其中美的如果想買，應早於一星期或一個月前已買，現在染藍反而不要買，股價現水平貼近80元亦已出現四頂，第一頂為1月9日的81.15元，第二頂為3月19日的81.95元，第三頂為3月31日的81.65元，今早則最高見過80.15元，而除了染藍，也不見其他因素可令其突破過去半年的四頂，大市亦未升至之前高位24900點，而且美的業績只算對辦，起碼回至76.5元或以下才考慮會較著數。

兩隻染藍新貴今早上升，美的半日升1.67%收報79.2元，中通快遞升3.48%報148.7元。獲納入科指的比亞迪則跌1.01%報429.8元，遭剔出科指的閱文急挫8.52%報24.15元。獲「入通」資格三股造好，布魯可升3.45%報150元，古茗升2.47%報24.9元，蜜雪集團升5.9%報503元。泡泡瑪特未能染藍卻未見下挫，半日升1.23%報198.1元，百濟神州則升0.15%報137.3元，普拉達微跌0.74%報53.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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