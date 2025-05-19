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港股 | 午市前瞻 | 中美握握手航運股起飛 專家提醒勿高追踩地雷

19/05/2025

 

　　美股上周五（16日）上揚，惟港股經歷五周上升後，今早隨阿里(09988)及蘋果概念股下跌，加上中國盤中公布4月經濟數據顯示消費投資弱過預期，恒指半日報23230，跌114點或0.5%，主板成交近1055億元。恒生中國企業指數報8422，跌45點或0.5%。恒生科技指數報5227，跌54點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美握握手航運股起飛 專家提醒勿高追踩地雷

（資料圖片）

 

郭家耀：恒指不上不下因觀望濃厚

 

　　港股續有回吐壓力，恒指今早跌後於10天線略見回升動力。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，港股暫時沽壓力不算太大，雖然最新公布內地4月份消費數據不算理想，但大市仍撐得住，反映近期觀望氣氛濃厚，主要觀望美國貿易戰談判以及科技股業績，短期難有動力上破24000，但23000支持亦不小。他認為，因應早前美國與中國談判能馬上將對中關稅大減並超過預期，令市場目前對美歐談判有所憧憬，氣氛偏向樂觀。

 

航運短期運費飆升難持久，高息朝不保夕

 

　　受惠美歐談判成果預期，航運股今早再升一轉，其中東方海外(00316)連升第七日，今早高見140元水平，累計升約25%。郭家耀認為航運股近期高漲主要源於談判預期，因關稅消息波動，行內不少貨輪都趁關稅回落至10%期間加緊出貨，帶動近期市場憧憬。但他認為，近期高關稅環境為短期政策影響帶動，而並非貨計物流昌旺所帶動，基本面未具足夠支持便貿然跟炒航運股易有風險。

 

　　郭家耀進一步表示，若未來90日寬限期過後關稅回升，加上客戶已提早出貨，未來高運費未必能夠持續，因此並不建議現時強追航運股，反而有貨仍趁勢食胡。

 

　　郭家耀又明言，雖然去年有不少航運股業績都不錯，但航運業主要炒前景預期未來動性較大亦增加入手股份風險，他自己便對板塊有一定戒心。而即使以收息角度看，他指近期不少航運股息率已回落，若投資者希望長線投資收息，航運業波動性高而股份亦會因而降低派息比率，令近期息率大減，因此再以航運股作長線收息之用並不划算。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美握握手航運股起飛 專家提醒勿高追踩地雷

東方海外股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中美握握手航運股起飛 專家提醒勿高追踩地雷

海豐國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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