中電首季香港售電量減少2.6%，宣派第一期中期息0.63元

中電(00002)公布，2025年第一季香港售電量70.91億度，按年減少2.6%。同時今日宣布派發2025年第一期中期股息每股0.63元，按年相同。

公司指出，今年天氣較和暖，令電力需求按年下降，而2024年為閏年亦令售電日數多出一日。儘管交通電氣化和數據中心等新興行業需求帶動增長，但整體用電量放緩。

另隨著國際燃料價格回落，今年5月將每月「燃料調整費」調低至每度電44.4仙，致使平均淨電價較今年初的水平下調1.3%。

另外，於今年首季，集團稱，中電中國的零碳資產組合不斷擴展，維持穩健的營運表現；澳洲方面，Energy Australia的發電組合表現穩健，在批發電價按年上漲期間，仍維持可靠供電。位於新南威爾斯州的Mount Piper電廠，於2025年首季發電量較去年同期增加。印度方面，合營企業Apraava Energy營運保持穩定；台灣地區的和平電廠維持可靠營運，但煤價上升令利潤受壓；泰國的Lopburi太陽能光伏電站繼續維持穩定營運。

撰文：經濟通採訪組

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