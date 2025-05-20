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美股 | 穆迪下調評級引發早盤美股短暫波動，收市仍微升

20/05/2025

美股 | 穆迪下調評級引發早盤美股短暫波動，收市仍微升

 

　　穆迪下調美國信用評級，引發美股周一（19日）早盤短暫波動，一度出現股匯債三殺，但市場情緒很快回穩，美股三大指數收市微升，標普500指數連續第六個交易日上升。

 

　　早盤美國30年期國債孳息率躍升至4.995%，10年期國債孳息率升至4.521%，其後逐步回落。道指一度跌逾300點，低見42337點，隨後震盪向上，升187點，高見42842點；標指曾最多跌1.05%，納指則一度回落1.42%。

 

　　道指收市升137.33點，或0.32%，報42792.07點；標普500指數升5.22點，或0.09%，報5963.60點；納指升4.36點，或0.02%，報19215.46點。

 

　　特斯拉跌2.3%，蘋果跌1.2%。西班牙政府責令Airbnb下架逾6.5萬個非法房源，Airbnb日內跌1%。

 

　　美元持續走弱，美匯指數下跌0.55%，報100.417點，日內波動區間在100.064至100.9之間。美元兌日圓報約144.91，較前一交易日下跌約0.53%。歐元兌美元匯率報1.1237，日內升0.72%。

 

避險資金湧入黃金

 

　　穆迪下調美國信用評級，引發市場對美國財政前景的憂慮，推動避險資金湧入黃金。現貨黃金與紐約期金價格向上。現貨黃金價格盤中一度升至每盎司3249美元，日內升幅近1%。紐約期金亦升1.55%，報每盎司3236.79美元。

 

　　美伊核談判陷入僵局，國際油價小幅回升。紐約期油報每桶62.18美元，日內升約0.33%；布蘭特期油則報每桶65.53美元，升幅約0.18%。

 

　　亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克強調通脹風險仍然存在，預期今年僅減息一次。白宮經濟委員會主任哈塞特稱，本周有望達成更多貿易協議。

 

撰文：經濟通國金組

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