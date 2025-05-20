新股 | 寧德時代收高逾16%，每手賺4320，成交逾82億元

寧德時代(03750)今日首掛，收報306.2元，較招股價263元高出16.4%；成交2769萬股，涉資82.84億元。一手100股計，不計交易費每手帳面賺4320元。股份今早一度高見311.4元，較招股價263元高逾18%，每手最多賺4840元。

寧德A(深:300750)今日收報263元人民幣，升3元人民幣或1.2%，成交90.54億元人民幣，涉及3464萬股。現價A股對H股呈折讓6.6%。

寧德時代今早公布，每股發售價263元，香港公開發售部分共有約31萬人申請，計及發售量調整權前，超額認購約150.15倍，認購一手100股H股共有約10.5萬人申請，其中約1.05萬人獲配股股份，分配比率10%。

陳翊庭：目前正審理的申請約150宗上市申請，有近40多隻為A股

董事長曾毓群出席上市儀式致辭時表示，在全球新能源革命的大趨勢下，零碳經濟正快速崛起，如今集團已經在零碳科技進行布局，集團不僅能夠滿足多元化的用戶需求，更是在用創新技術引領客戶需求。

港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席上市儀式後表示，目前對港交所的上市申請管線情況感到非常滿意。年初至今已接獲近100宗新上市申請，目前正在審理的申請約有150宗。其中不乏一些龍頭企業，「好多都係好大型」。她又提及，「先A後H」公司數量不少，已公開宣布或已提交申請的約有40多家，又指仍有不少中概股可以考慮來香港上市，集團也正在積極準備這方面的工作。

撰文：經濟通採訪組

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