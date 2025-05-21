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高盛：對沖基金首季減持美股七雄，增持中國ADR

21/05/2025

高盛：對沖基金首季減持美股七雄，增持中國ADR

 

　　高盛表示，對沖基金於第一季削減了美股「科技七巨頭」，同時增持中國ADR。

 

　　高盛策略師在一份報告中提到，美國對沖基金持有的最受歡迎的中國ADR包括阿里巴巴(09988)(US.BABA)、拼多多(US.PDD)、百度(09888)(US.BIDU)和京東(09618)(US.JD)，但報告亦稱這次輪動時機並不合適，因為「科技七巨頭」（股價）於次季以來已上升12%，而貿易緊張局勢令中國ADR受壓。

 


　　此外，亞馬遜(US.AMZN)、Meta(US.META)、微軟(US.MSFT)、輝達(US.NVDA)和Alphabet(US.GOOG)等大型股仍然是對沖基金最受歡迎的多頭倉位之一。報告稱，在宏觀經濟波動的背景下，穩健的選股策略使得美國股票多空對沖基金今年迄今仍能保持逾1%回報，亦稱短倉倉位激增，已使對沖基金總槓桿率升至創紀錄水平。

 

　　至於行業方面，對沖基金削減了對醫療保健板塊的淨敞口，並增加了對信息技術、非必需消費品和工業板塊的敞口。

 

撰文：經濟通採訪組

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