開市Go | 美股匯債三殺，聚焦美稅改，小鵬ADS績後大升

要聞盤點

1、美國國債孳息率飆升及財政赤字憂慮拖累，美股三大指數全線重挫，道瓊斯工業平均指數單日大跌逾800點。市場關注美國稅改法案進展，投資者擔心大規模減稅措施，將進一步惡化美國本已嚴峻的財政狀況。美國共和黨積極推動新的減稅預算法案，總統特朗普亦全力支持，期望以此刺激經濟並爭取選民支持。市場普遍擔憂，若大規模減稅落實，將進一步推高美國財政赤字與國債規模，影響國家信用評級。日內10年期美國國債孳息率升至4.59%；30年期國債孳息率亦大幅攀升至5.08%。道指收市跌816點，或1.91%，報41860點；標普500指數跌95點，或1.61%，報58441點；納指跌270點，或1.41%，報18872點。金龍中國指數下跌53點。日經期貨截至上午8時11分上漲127點。

2、特朗普表示，美國眾議院已非常接近接近敲定稅收立法草案，國會預算辦公室指相關條款將令聯邦赤字在未來十年增加3.8萬億美元。

3、歐洲央行報告指，近期金融市場波動反映投資者對美元資產看法或現根本性轉變，正反思其價值。

4、歐盟據報向美國提交新貿易提案，建議逐步將雙方非敏感農產品及工業品關稅降至零，以推動談判進程。

5、比特幣價格破頂，升穿10.9萬美元水平，市值突破2.15萬億美元，超越亞馬遜成為全球第五大資產。

6、英偉達行政總裁黃仁勳指，中國市場佔有率由95%急跌至50%，警告華府若不調整出口管制，將失去中國市場及領導地位。

7、亞馬遜行政總裁表示，未見關稅措施導致消費者支出明顯下降或商品價格上漲。

8、上海市推出提振消費方案，計劃新增手機、平板等數碼產品補貼，並增加適合個人投資者的債券相關產品。

9、香港立法會通過《穩定幣條例草案》，設立錨定港元價值的法幣穩定幣發行人的發牌制度，港府稱新法例能完善對虛擬資產活動在香港的監管框架，以保持金融穩定，同時推動金融創新。

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