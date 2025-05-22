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美股焦點 | 股債匯又現三殺，美債孳息率飆升，道指挫逾800點

22/05/2025

美股焦點 | 股債匯又現三殺！美債孳息率飆升，道指挫逾800點

 

　　美國國債孳息率飆升及財政赤字憂慮拖累，美股三大指數周三（21日）全線重挫，道瓊斯工業平均指數單日大跌逾800點。加上美元持續疲軟，再現股債匯市三殺！

 

　　日內10年期美國國債孳息率升至4.59%；30年期國債孳息率亦大幅攀升至5.08%。市場關注美國稅改法案進展，投資者擔心大規模減稅措施，將進一步惡化美國本已嚴峻的財政狀況，推高美國財政赤字與國債規模，影響國家信用評級。

 

　　道指低開322點後，尾市跌幅擴大至892點，低見41785點；標指曾跌1.84%，納指最多下挫1.79%。道指收市跌816.80點，或1.91%，報41860.44點；標普500指數跌95.85點，或1.61%，報5844.61點；納指跌270.07點，或1.41%，報18872.64點。

 

　　重磅股普遍下跌，特斯拉跌2.7%，蘋果跌2.3%，微軟跌1.2%，英偉達跌1.9%。Alphabet逆市升2.8%。美國零售巨企Target第一季度業績表現不如市場預期，並下調全年銷售及盈利預測，股價下跌5.2%。聯合健康跌5.8%。

 

　　比特幣價格再創歷史新高，最高觸及109770美元，單日升幅達2%，成功突破今年1月創下的高位。

 

美匯指數連跌多日

 

　　美匯指數持續走弱，報99.598，日內跌0.41。美匯指數已連跌多日，並自本月高點回落，顯示市場對美元前景趨於謹慎。美元兌日圓延續下跌趨勢，下跌0.62%，報143.616。

 

全球避險情緒升溫，推動資金流向日圓等避險貨幣。歐元兌美元今日持續走強，上升0.39%，報1.13278。近期歐盟與英國貿易協議取得進展，提振市場信心。

 

　　紐約期金今日強勢上漲，報盎司3353.34美元，日內升1.2%。現貨金價亦同步攀升，最高見3324美元，為5月9日以來首次重返3300美元之上。

 

　　國際原油市場震盪向下，紐約期油跌　1.14%，報每桶61.32美元；布蘭特期油跌1.14%，報每桶64.63美元。

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