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比特幣 | 比特幣連漲5日，首次突破11萬美元

22/05/2025

比特幣 | 比特幣連漲5日，首次突破11萬美元

 

　　比特幣周四（22日）亞洲早盤交易一度上漲2.2%，首度突破11萬美元，為連續第五天上漲，觸及歷史新高。

 

　　比特幣以2.184萬億美元的總市值，位列全球資產市值排行榜第五位，僅次於黃金、微軟、英偉達和蘋果。

撰文：經濟通市場國金組

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