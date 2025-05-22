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長和：將全力配合港口交易審查，重申絕不可能不合法下進行

22/05/2025

　　長和(00001)聯席董事總經理黎啟明於股東大會上回應出售港口資產，指建議中的交易須經過多個審查，集團一定會全力配合，在未獲得批准之前，絕對不會實施，並重申該交易「絕對絕對」不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。

 

長和：將全力配合港口交易審查，重申絕不可能不合法下進行

長和主席李澤鉅（股東會網上截圖）

 

　　被問及該交易是否由歐洲船公司地中海航運公司（MSC）為主要投資者，他說：「簡單問題就簡單答，係，由開始就已經係。」

 

全球經濟難測最重要財務健康，回購視乎市況

 

　　被問及環球經濟局勢及關稅戰，長和主席李澤鉅表示，地緣政治緊張等環境下，不敢預測國際環境，最重要是確保集團財務健康，應對不可預見性的事情，才「頂得住、捱得起」。他形容現時是經歷另一場壓力測試（Stress test），「我們揸著多啲現金，借貸比較少啲，小心駛得萬年船」。

 

回購視乎市況，股息需考慮不同因素

 

　　有股東關注今年會否重啟回購，李澤鉅表示，公司在2022年曾斥約2億元回購450萬股，回購行動要視乎市況，不評論回購的實際時間和數量。至於派息方面，他認為，股息要視乎很多因素，包括公司業績、外在環境及全球經濟等，難以估計今年各項變化。

 

屈臣氏集團料歐洲、東盟業務續強勁增長

 

　　至於集團零售業務方面，黎啟明預計，歐洲、亞洲東盟國家的業務保持強勁增長，在平均可實現一年內資本投資回本的地區增加店舖數目及「O+O」（線上及線下）平台數目，並加強與超過1.7億忠誠顧客基礎互動，發展「O+O」平台策略，此策略帶來明顯收入。

 

　　談及香港作為總部的作用，李澤鉅笑言，總公司這個概念可能是上個世紀概念，以往各地同事亦要搭飛機到總公司，「見老板開完會又飛回去」。李澤鉅認為，現在如果仍有「總公司」的概念，其實是雲端的總公司，而雲端有兩個說法，一個是坐飛機，另外是用不同網上通訊設備，尤其在covid以後，更習慣在雲端上工作。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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