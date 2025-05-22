  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

百度 | 季績勝預期仍遭大行降目標，股價急挫未可低撈？

22/05/2025

　　百度(09888)昨日(21日)收市後公布業績，首季經調整盈利按年跌8%至逾64億元人民幣，收入增3%至約324億元人民幣，均勝預期，其中核心收入增7%，智能雲收入更增42%，AI相關收入實現三位數增長，而蘿蔔快跑訂單按年增75%，據管理層指已覆蓋全球15座城市，惟百度首季廣告業務疲軟，在線營銷收入減少6%，愛奇藝收入亦減少9%。百度績後遭多間大行下調目標價，隔晚於美股跌4.32%報85.48美元，今日(22日)於港股亦跌4%，已跌穿各主要移動平均線，可否趁低吸納博反彈？抑或仍未到吸納時候？

 

(截自百度官網「我們的故事」宣傳片)


首季經調整淨利潤按年跌8%收入增3%　核心收入增7%

 

　　百度公布，截至今年3月底的第一季非通用會計準則下淨利潤64.69億元人民幣，按年跌8%，勝預期；淨利潤77.17億元人民幣，按年升42%。另經調整EBITDA為72.1億元人民幣，按年跌13%。期內收入約324.52億元人民幣，按年增3%，勝預期。其中百度核心收入255億元人民幣，按年增7%；在線營銷收入160億元人民幣，按年減少6%；非在線營銷收入94億元人民幣，按年增40%，主要由智能雲業務帶動。愛奇藝收入72億元人民幣，按年減少9%。另期內研發費用45億元人民幣，按年減少15%，主要是由於人員相關費用減少。

 

　　另百度指，自今年第一季起，股份回購金額4.45億美元，2023年股份回購計劃項下的累計回購金額達21億美元。百度又提到，於3月發布首個具備多模態能力的旗艦基礎模型文心4.5及首個推理模型文心X1；4月則推出升級版本文心4.5 Turbo及文心X1 Turbo，在提升性能的同時大幅降低價格。

 

蘿蔔快跑訂單按年增75%　AI相關收入實現三位數增長


　　百度首季蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單超過140萬單，按年增長75%，反映其規模化運營的增長勢頭加快。截至2025年5月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過1100萬單。百度創始人李彥宏在電話會議上表示，蘿蔔快跑現已覆蓋全球15座城市，部署超過1000輛無人車。目前，蘿蔔快跑已在迪拜進行開放道路驗證測試，在阿布扎比的測試也即將啟動；同時，在香港的測試範圍進一步擴大。另外，百度的自動駕駛開放平台Apollo與神州租車達成合作，將推出全球首個自動駕駛汽車租賃服務。


　　李彥宏又指，百度智能雲經營利潤持續為正，當前經營利潤率已超10%。第一季度，智能雲業務營收按年增長42%，AI相關收入實現三位數按年增長。智能雲業務的顯著加速，印證了市場對百度獨特的端到端全棧能力的高度認可，同時也代表著市場對於百度AI產品和解決方案的旺盛需求。他又透露，百度已在研究下一代模型，希望進一步加快模型迭代速度。

 

大摩：料次季廣告業務進一步放緩　降美股目標價至95美元

 

　　摩根士丹利發表研報，預計百度第二季廣告業務進一步放緩，按年下降10%，主要由於持續進行的AI廣告轉型，並預計這種影響將延續到第三季。其第二季雲業務20%至30%的增速可能持續，但與同行相比，其增長規模仍有限。另外，該行對百度廣告業務復甦路徑的信心繼續減弱，且在營收疲軟及AI與自動駕駛出租車投資增加的背景下，利潤率可能承壓。早前預期百度核心廣告業務將在今年實現反彈的觀點或被推遲，因第二季核心廣告增速可能進一步放緩，將其美股目標價從100美元下調至95美元，評級「與大市同步」。


　　花旗稱，百度第一季雲服務收入按年加速增長42%，主要受益於基於項目的企業客戶和訂閱制企業客戶的需求。儘管訂閱制收入具有高度可持續性，但基於項目的收入波動會影響今年第二季/財年的雲服務收入預測。由於百度在今年第一季加速推進搜索業務的AI轉型，AI智能體收入佔百度核心廣告收入的9%，傳統搜索廣告收入因此受到負面影響。預計其核心廣告收入在第二/三季按年下降10%，至第四季放緩至下降5%。並預計雲服務利潤率將穩定在低十位數，但AI領域的投資以及搜索廣告收入受到的衝擊，將在未來幾個季度對百度核心業務的營運利潤率造成壓力，目標價從139美元下調至138美元，鑑於估值仍具吸引力，維持「買入」評級。

 

美銀證券：料今年廣告收入下降幅度更大　降目標價至98港元

 

　　美銀證券表示，百度第一季核心業務收入為255億元人民幣，按年增7%，超出市場預期，主要受雲業務強勁增長推動，雲業務按年增長從第四季的26%加速至42%。核心廣告收入下降6%，符合預期。調整後經營利潤為49億元人民幣，超出預期，得益於研發費用降低。雲業務增長受AI需求激增，以及百度以極具競爭力的價格提供行業領先的模型和AI解決方案推動。無人駕駛出租車(Robotaxi)業務在中國大陸已實現100%全無人駕駛，正在擴展至多個海外市場，並推出輕資產合作模式。公司在第一季將回購金額增至4.45億美元，管理層預計將保持相似步伐，這可能意味著以當前市值計算的年化收益率約6%。

 

　　美銀證券指，百度正在加速其AI研究成果的滲透率，公司優先考慮用戶體驗升級，而非短期內的變現，將其2025及2026年調整後淨利潤預測分別下調6%和4%，港股目標價由101港元降至98港元，美股目標價由104美元降至100美元，因預計今年廣告收入下降幅度更大，但這被雲業務的更快增長部分抵銷。基於在AI技術的領導地位和不高的估值，重申其「買入」評級。百度目前僅以9倍調整後市盈率交易。百度的淨現金(流動+非流動)約佔市值的70%，若進一步計入公司的長期投資項目，該比例將升至約90%。

 

　　瑞銀稱，百度第一季收入超出預期，主要受雲業務強勁增長帶動，但股價盤中回落，反映投資者擔憂其AI搜索轉型可能導致核心廣告業務未來數季增速放緩，預計核心廣告收入按年跌幅將在第二、三季擴大至約10%，第四季始逐步復甦。該行下調其2025年核心收入預測1.6%。由於業務結構轉變及持續AI投入，2025年核心非通用會計準則經營利潤率預測下調6.1個百分點至16%，下調2025及2026年每股盈利預測23%及24%，將美股目標價由123美元下調至107美元，港股目標價則由120港元降至104港元，予「買入」評級。

 

滙豐研究：雲服務收入增速將趨於正常化　降目標價至84美元

 

　　滙豐環球研究指，百度首季雲服務收入超預期，認為DeepSeek突破帶來初期強勁增長後，後續季度的增速將趨於正常化。而雲服務增長的放緩，加上對高邊際利潤廣告業務增長的保守假設，預計將共同拖累利潤率表現。因此，下調百度2025至2027年非公認會計準則淨利潤預測4%至10%，目標價從92美元降至84美元。鑑於AI貨幣化和自動駕駛出租車業務的長期增長潛力，維持「持有」評級。

 

　　大和稱，百度第一季核心業務營收按年增長7%，超出市場預期8%。增長主要受惠於非在線營銷收入按年增40%，其中智能雲業務更錄得42%按年增幅。淨利潤亦因雲業務超預期表現與營運槓桿效應，較市場預期高出36%。但基於廣告業務承壓，全面下調其盈利預測，2025至2027年營收預測調降3至4%。百度核心在線營銷收入按年下滑6%。據公司披露，AI智能體相關廣告已佔核心廣告收入9%。2025年4月AI驅動搜索查詢佔比達35%，但尚未變現。預測AI搜索滲透率將於第二季末突破50%，但變現進程保持審慎，據此將2025年廣告收入預測下調至按年下滑7%，反映未來兩季轉型「陣痛期」，維持「優於大市」評級，目標價93元。


　　中金表示，百度首季收入按年升3%至325億元人民幣，優於市場預期5%；核心收入按年提升7%至255億元，優於市場預期10%；核心非通用準則經營利潤大幅好於市場預期。中金維持百度今年收入預測，考慮到廣告收入有所承壓，下調2026年收入預測2%至1351億元人民幣，考慮到低利潤率雲收入佔比提升，下調2025和2026年非通用準則淨利潤預測9%和9%，至216億和237億元人民幣。維持「跑贏行業」評級，考慮到淨現金有所增長，維持其美股和港股目標價99.1美元和96港元。

 

陳樂怡：AI變現進展能見度未算高　惟估值低殘先看能否守穩80元 

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡指，百度今次業務有好有壞，雲收入增速明顯加快，而且成本控制加強令整體季度盈利好過預期，至於績後反應偏向負面股價下跌，主要由於公司管理層下調未來幾季廣告業務預測，預計廣告業務復甦會放緩，收入有下跌情況，可能要到年尾才見改善。相信現時大家看百度都是關注其AI方面變現進展，往後公司仍要投入更多資源於AI，相關投資相信會加大，變相廣告方面也要做些犧牲，但見AI方面內容滲透率有不錯進展，AI佔搜尋內容比例已升至超過三成，比去年有較大改善，往後要看何時可實質變現，現時能見度未算很高，而且有其他科技龍頭也加入此行業，競爭環境相對激烈。


　　不過，陳樂怡指，百度在估值上已到了較低殘位置，2025年預測市盈率僅8倍左右，和過去5年比較明顯低一個標準差，故跌至現價可能會有些支持，但要股價向上有突破、估值有所修復，短期未必能見到，畢竟管理層提到的收入指引不及預期，故市場於績後也要下調其收入及盈利預測。現時百度下一防守位為80元整數關，之前也於70幾元低位有支持，但料不易向上突破之前的交易區間，近幾個月於90元附近已有阻力，若看周線圖及日線圖仍見下行趨勢。論到雲服務，阿里(09988)亦有相當部署，股價走勢較佳。百度技術走勢不算特別好，惟純論估值應差不多有支持，現價買入只能看中線，短期能見度有限，暫未見估值擴張催化劑，而在AI方面始終仍有不少有力競爭的對手。若未能守穩80元，或要下試之前73元低位。

 

　　百度今日跌4.01%收報82.65元，成交19.71億元。其他科技股也普遍隨大市向下，騰訊(00700)跌0.77%報516.5元，阿里跌3.25%報119.1元，美團(03690)跌0.95%報136元，京東(09618)跌1.49%報132.5元，快手(01024)跌2.98%報48.85元，小米(01810)跌2.3%報53.2元，網易(09999)跌2.05%報186.6元。

 

百度季績勝預期仍遭大行降目標，股價急挫

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他百度相關新聞：
《外資精點》瑞銀：百度首季收入勝預期，下調港股目標至１０４元
《外資精點》大和料百度今年雲業務收入增逾兩成，維持優於大市
《外資精點》大摩：百度廣告業務增速或放緩，下調ＡＤＲ目標價
百度首季蘿蔔快跑訂單按年增７５％，已覆蓋全球１５座城市

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02418

德銀天下

2.400

異動股

01913

普拉達

50.300

異動股

01486

思城控股

0.188

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 41,956.50
    +96.06 (+0.229%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,859.60
    +14.99 (+0.256%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,013.45
    +140.81 (+0.746%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升33.887
變動率︰+1.157%
較港股︰+1.31%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升82.614
變動率︰+0.716%
較港股︰+1.80%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌513.921
變動率︰-0.800%
較港股︰-0.50%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.630
變動率︰-0.805%
較港股︰-1.07%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.035
變動率︰+1.799%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升118.210
變動率︰+1.730%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.675
變動率︰-2.047%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌28.650
變動率︰-3.373%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升3.165
變動率︰+8.020%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升29.910
變動率︰+6.631%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升268.890
變動率︰+3.823%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升11.930
變動率︰+2.668%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/05/2025 12:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/05/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/05/2025 12:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02418 德銀天下
  • 2.400
  • 01913 普拉達
  • 50.300
  • 01486 思城控股
  • 0.188
  • 01113 長實集團
  • 32.400
  • 06683 巨星傳奇
  • 6.300
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.850
  • 目標︰$34.00
  • 01299 友邦保險
  • 65.350
  • 目標︰$74.60
  • 09699 順豐同城
  • 11.000
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 10.480
  • 目標︰$12.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.100
  • 目標︰$150.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.100
  • 03750 寧德時代
  • 329.800
  • 00388 香港交易所
  • 385.600
  • 00005 滙豐控股
  • 92.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.200
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 485.200
  • 目標︰$600.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 186.600
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.590
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/05/2025 16:59  《盤後部署》恒指十天線覓支持料續橫行，內地谷內需海底撈可撈底

22/05/2025 19:18  雷軍：小米芯片要對標蘋果，料未來5年研發投入2000億人幣

22/05/2025 13:36  長和：將全力配合港口交易審查，重申絕不可能不合法下進行

22/05/2025 17:19  新世界(00017)據報已獲約10間銀行再融資支持

22/05/2025 19:34  《新股上市》三一重工提交香港上市申請，去年多賺32%

22/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒８億元，買建行沽騰訊

22/05/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】麥格理升小鵬至跑贏大市，百度績勝預期仍遭削目標

22/05/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒８２７１，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

雷軍：小米芯片要對標蘋果，料未來5年研發投入2000億人幣新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 百機構發科創債二千五億，人幣國際支付份額降至第五新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美債動盪 | 美債穩定神話動搖 資產重配惠及港股但仍有障礙新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

沒有綠線也沒有紅線，以色列的最後瘋狂
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

早知無得坐主家席，梗係唔出席
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜《移民白皮書》永居門檻「5＋1」變「10＋1」，移英港人何去何從？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

夏日的清新木質調！Givenchy高訂香氛新作：以柑橘和紅茶，帶來不易撞香的春夏氣息
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

法國五月｜和居港法藉插畫家Christine Cappio的一場速寫香港對談：「如此美好的城市，怎能不提筆描繪？」
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

今期流行「高潮針」！提升高潮機率、童顏美白樣樣齊？原理是甚麼？想達至性福，從體位入手！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝病惡化艾威太太病逝，終年61歲，發長文悼念愛妻，揭肝功能衰退4大警號
人氣文章
前列腺癌｜荷爾蒙治療前列腺癌，降低癌細胞同時增加心血管風險，醫生建議定期心臟檢查
人氣文章
易經名家山今老人講護眼！必記「4大護法+5大保鏢」：吃杞子桑椹幫到手！多按6大穴位護眼明目
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2025 00:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/05/2025
雷軍：小米芯片要對標蘋果，料未來5年研發投入2000億人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美擬就中國電池材料徵反補貼稅，專家：出於政治考量

22/05/2025 11:21

關稅戰

沒有綠線也沒有紅線，以色列的最後瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處