百度 | 季績勝預期仍遭大行降目標，股價急挫未可低撈？

百度(09888)昨日(21日)收市後公布業績，首季經調整盈利按年跌8%至逾64億元人民幣，收入增3%至約324億元人民幣，均勝預期，其中核心收入增7%，智能雲收入更增42%，AI相關收入實現三位數增長，而蘿蔔快跑訂單按年增75%，據管理層指已覆蓋全球15座城市，惟百度首季廣告業務疲軟，在線營銷收入減少6%，愛奇藝收入亦減少9%。百度績後遭多間大行下調目標價，隔晚於美股跌4.32%報85.48美元，今日(22日)於港股亦跌4%，已跌穿各主要移動平均線，可否趁低吸納博反彈？抑或仍未到吸納時候？

(截自百度官網「我們的故事」宣傳片)



首季經調整淨利潤按年跌8%收入增3% 核心收入增7%

百度公布，截至今年3月底的第一季非通用會計準則下淨利潤64.69億元人民幣，按年跌8%，勝預期；淨利潤77.17億元人民幣，按年升42%。另經調整EBITDA為72.1億元人民幣，按年跌13%。期內收入約324.52億元人民幣，按年增3%，勝預期。其中百度核心收入255億元人民幣，按年增7%；在線營銷收入160億元人民幣，按年減少6%；非在線營銷收入94億元人民幣，按年增40%，主要由智能雲業務帶動。愛奇藝收入72億元人民幣，按年減少9%。另期內研發費用45億元人民幣，按年減少15%，主要是由於人員相關費用減少。

另百度指，自今年第一季起，股份回購金額4.45億美元，2023年股份回購計劃項下的累計回購金額達21億美元。百度又提到，於3月發布首個具備多模態能力的旗艦基礎模型文心4.5及首個推理模型文心X1；4月則推出升級版本文心4.5 Turbo及文心X1 Turbo，在提升性能的同時大幅降低價格。

蘿蔔快跑訂單按年增75% AI相關收入實現三位數增長



百度首季蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單超過140萬單，按年增長75%，反映其規模化運營的增長勢頭加快。截至2025年5月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過1100萬單。百度創始人李彥宏在電話會議上表示，蘿蔔快跑現已覆蓋全球15座城市，部署超過1000輛無人車。目前，蘿蔔快跑已在迪拜進行開放道路驗證測試，在阿布扎比的測試也即將啟動；同時，在香港的測試範圍進一步擴大。另外，百度的自動駕駛開放平台Apollo與神州租車達成合作，將推出全球首個自動駕駛汽車租賃服務。



李彥宏又指，百度智能雲經營利潤持續為正，當前經營利潤率已超10%。第一季度，智能雲業務營收按年增長42%，AI相關收入實現三位數按年增長。智能雲業務的顯著加速，印證了市場對百度獨特的端到端全棧能力的高度認可，同時也代表著市場對於百度AI產品和解決方案的旺盛需求。他又透露，百度已在研究下一代模型，希望進一步加快模型迭代速度。

大摩：料次季廣告業務進一步放緩 降美股目標價至95美元

摩根士丹利發表研報，預計百度第二季廣告業務進一步放緩，按年下降10%，主要由於持續進行的AI廣告轉型，並預計這種影響將延續到第三季。其第二季雲業務20%至30%的增速可能持續，但與同行相比，其增長規模仍有限。另外，該行對百度廣告業務復甦路徑的信心繼續減弱，且在營收疲軟及AI與自動駕駛出租車投資增加的背景下，利潤率可能承壓。早前預期百度核心廣告業務將在今年實現反彈的觀點或被推遲，因第二季核心廣告增速可能進一步放緩，將其美股目標價從100美元下調至95美元，評級「與大市同步」。



花旗稱，百度第一季雲服務收入按年加速增長42%，主要受益於基於項目的企業客戶和訂閱制企業客戶的需求。儘管訂閱制收入具有高度可持續性，但基於項目的收入波動會影響今年第二季/財年的雲服務收入預測。由於百度在今年第一季加速推進搜索業務的AI轉型，AI智能體收入佔百度核心廣告收入的9%，傳統搜索廣告收入因此受到負面影響。預計其核心廣告收入在第二/三季按年下降10%，至第四季放緩至下降5%。並預計雲服務利潤率將穩定在低十位數，但AI領域的投資以及搜索廣告收入受到的衝擊，將在未來幾個季度對百度核心業務的營運利潤率造成壓力，目標價從139美元下調至138美元，鑑於估值仍具吸引力，維持「買入」評級。

美銀證券：料今年廣告收入下降幅度更大 降目標價至98港元

美銀證券表示，百度第一季核心業務收入為255億元人民幣，按年增7%，超出市場預期，主要受雲業務強勁增長推動，雲業務按年增長從第四季的26%加速至42%。核心廣告收入下降6%，符合預期。調整後經營利潤為49億元人民幣，超出預期，得益於研發費用降低。雲業務增長受AI需求激增，以及百度以極具競爭力的價格提供行業領先的模型和AI解決方案推動。無人駕駛出租車(Robotaxi)業務在中國大陸已實現100%全無人駕駛，正在擴展至多個海外市場，並推出輕資產合作模式。公司在第一季將回購金額增至4.45億美元，管理層預計將保持相似步伐，這可能意味著以當前市值計算的年化收益率約6%。

美銀證券指，百度正在加速其AI研究成果的滲透率，公司優先考慮用戶體驗升級，而非短期內的變現，將其2025及2026年調整後淨利潤預測分別下調6%和4%，港股目標價由101港元降至98港元，美股目標價由104美元降至100美元，因預計今年廣告收入下降幅度更大，但這被雲業務的更快增長部分抵銷。基於在AI技術的領導地位和不高的估值，重申其「買入」評級。百度目前僅以9倍調整後市盈率交易。百度的淨現金(流動+非流動)約佔市值的70%，若進一步計入公司的長期投資項目，該比例將升至約90%。

瑞銀稱，百度第一季收入超出預期，主要受雲業務強勁增長帶動，但股價盤中回落，反映投資者擔憂其AI搜索轉型可能導致核心廣告業務未來數季增速放緩，預計核心廣告收入按年跌幅將在第二、三季擴大至約10%，第四季始逐步復甦。該行下調其2025年核心收入預測1.6%。由於業務結構轉變及持續AI投入，2025年核心非通用會計準則經營利潤率預測下調6.1個百分點至16%，下調2025及2026年每股盈利預測23%及24%，將美股目標價由123美元下調至107美元，港股目標價則由120港元降至104港元，予「買入」評級。

滙豐研究：雲服務收入增速將趨於正常化 降目標價至84美元

滙豐環球研究指，百度首季雲服務收入超預期，認為DeepSeek突破帶來初期強勁增長後，後續季度的增速將趨於正常化。而雲服務增長的放緩，加上對高邊際利潤廣告業務增長的保守假設，預計將共同拖累利潤率表現。因此，下調百度2025至2027年非公認會計準則淨利潤預測4%至10%，目標價從92美元降至84美元。鑑於AI貨幣化和自動駕駛出租車業務的長期增長潛力，維持「持有」評級。

大和稱，百度第一季核心業務營收按年增長7%，超出市場預期8%。增長主要受惠於非在線營銷收入按年增40%，其中智能雲業務更錄得42%按年增幅。淨利潤亦因雲業務超預期表現與營運槓桿效應，較市場預期高出36%。但基於廣告業務承壓，全面下調其盈利預測，2025至2027年營收預測調降3至4%。百度核心在線營銷收入按年下滑6%。據公司披露，AI智能體相關廣告已佔核心廣告收入9%。2025年4月AI驅動搜索查詢佔比達35%，但尚未變現。預測AI搜索滲透率將於第二季末突破50%，但變現進程保持審慎，據此將2025年廣告收入預測下調至按年下滑7%，反映未來兩季轉型「陣痛期」，維持「優於大市」評級，目標價93元。



中金表示，百度首季收入按年升3%至325億元人民幣，優於市場預期5%；核心收入按年提升7%至255億元，優於市場預期10%；核心非通用準則經營利潤大幅好於市場預期。中金維持百度今年收入預測，考慮到廣告收入有所承壓，下調2026年收入預測2%至1351億元人民幣，考慮到低利潤率雲收入佔比提升，下調2025和2026年非通用準則淨利潤預測9%和9%，至216億和237億元人民幣。維持「跑贏行業」評級，考慮到淨現金有所增長，維持其美股和港股目標價99.1美元和96港元。

陳樂怡：AI變現進展能見度未算高 惟估值低殘先看能否守穩80元

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，百度今次業務有好有壞，雲收入增速明顯加快，而且成本控制加強令整體季度盈利好過預期，至於績後反應偏向負面股價下跌，主要由於公司管理層下調未來幾季廣告業務預測，預計廣告業務復甦會放緩，收入有下跌情況，可能要到年尾才見改善。相信現時大家看百度都是關注其AI方面變現進展，往後公司仍要投入更多資源於AI，相關投資相信會加大，變相廣告方面也要做些犧牲，但見AI方面內容滲透率有不錯進展，AI佔搜尋內容比例已升至超過三成，比去年有較大改善，往後要看何時可實質變現，現時能見度未算很高，而且有其他科技龍頭也加入此行業，競爭環境相對激烈。



不過，陳樂怡指，百度在估值上已到了較低殘位置，2025年預測市盈率僅8倍左右，和過去5年比較明顯低一個標準差，故跌至現價可能會有些支持，但要股價向上有突破、估值有所修復，短期未必能見到，畢竟管理層提到的收入指引不及預期，故市場於績後也要下調其收入及盈利預測。現時百度下一防守位為80元整數關，之前也於70幾元低位有支持，但料不易向上突破之前的交易區間，近幾個月於90元附近已有阻力，若看周線圖及日線圖仍見下行趨勢。論到雲服務，阿里(09988)亦有相當部署，股價走勢較佳。百度技術走勢不算特別好，惟純論估值應差不多有支持，現價買入只能看中線，短期能見度有限，暫未見估值擴張催化劑，而在AI方面始終仍有不少有力競爭的對手。若未能守穩80元，或要下試之前73元低位。

百度今日跌4.01%收報82.65元，成交19.71億元。其他科技股也普遍隨大市向下，騰訊(00700)跌0.77%報516.5元，阿里跌3.25%報119.1元，美團(03690)跌0.95%報136元，京東(09618)跌1.49%報132.5元，快手(01024)跌2.98%報48.85元，小米(01810)跌2.3%報53.2元，網易(09999)跌2.05%報186.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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