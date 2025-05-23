美股 | 美債孳息率攀升引發市場憂慮，美股收市個別發展

美股三大指數收市各有升跌，道指與標普500指數連跌第三日。特朗普稅改法案在眾議院僅以一票之差獲得通過，市場擔心法案可能加劇美國財政赤字。美國長債再度承壓下跌，30年期美債息率觸及2023年10月以來高位。

美股全日先跌後回升，道指開市一度跌，其後反覆向上，倒升229點，高見42090點，標指曾升0.57%，納指一度彈1%。道指全日收市跌1.35點，報41859.09點；標普500指數跌2.60點，或0.04%，報5842.01點；納指升53.09點，或0.28%，報18925.73點。

30年期美國國債孳息率一度觸及約5.14%，創2023年以來高位，隨後稍為回落。基準10年期國債孳息率亦從日內高位下跌。國債孳息率上漲，反映市場對美國經濟前景的擔憂。

重磅股當中，特斯拉升1.9%，英偉達升0.8%，谷歌升1.1%，亞馬遜升約1%。Nike宣布大規模上調美國市場產品價格，升2.2%。比特幣連續兩日刷新紀錄，一度升逾3%，至111903美元。

美匯指數報99.911，較前一交易日上升0.23%。美元兌日圓日內反覆向上，升0.30%，144.09。歐元兌美元匯率報1.1279，下跌0.43%。

紐約期金盤中一度衝破3370美元，之後反覆回落，報盎司3320.67美元，日內下跌0.63。

OPEC+或於7月起每日增產約41.1萬桶

OPEC+傳出考慮於6月1日會議上進一步增產，討論7月起每日增產約41.1萬桶，增添市場對供應過剩的擔憂。紐約期油跌1.07%，報每桶60.91美元；布蘭特期油跌1.12%，報每桶64.18美元。

美國上周新領失業救濟人數降至22.7萬人，較前一周減少2000人，並低於市場普遍預期的23萬人。過去四周的新領人數平均值約為23.2萬人，較前周增加1000人，反映近期數據略有波動，但整體趨勢依然穩定。

撰文：經濟通國金組

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