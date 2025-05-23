開市Go | 美眾院通過稅改，小米發布YU7，恒瑞暗盤漲三成

要聞盤點

1、美股三大指數收市各有升跌，道指與標普500指數連跌第三日。特朗普稅改法案在眾議院僅以一票之差獲得通過，市場擔心法案可能加劇美國財政赤字。美國長債再度承壓下跌，30年期美債息率觸及2023年10月以來高位。美股全日先跌後回升，道指全日收市跌15點，報41859點；標普500指數跌2點，或0.04%，報5842點；納指升53點，或0.28%，報18925點。30年期美國國債孳息率一度觸及約5.14%，創2023年以來高位，隨後稍為回落。基准10年期國債孳息率亦從日內高位下跌。國債孳息率上漲，反映市場對美國經濟前景的擔憂。金龍中國指數下跌86點。日經期貨截至上午8時09分下跌105點。

2、美國總統特朗普的稅改法案在眾議院僅以一票之差通過，參議院計劃最遲於8月表決，眾議院籌款委員會主席預計參院或加大減稅力度。

3、美聯儲理事沃勒表示，若美國對貿易夥伴關稅穩定在10%左右，美聯儲可能於下半年降息。

4、美國5月企業活動與信心改善，一項綜合價格指標升至近三年高點，上周初申失業救濟人數降至四周最低。

5、美國表示，美國副國務卿蘭道與中國外交部副部長馬朝旭通話，討論雙方共同利益的問題。CNN稱白宮官員透露，特朗普與中國國家主席習近平自日內瓦協定以來尚未交談。

6、特朗普政府撤銷哈佛大學「學生與交流訪問學者項目」認證，該校將被禁止招收留學生，現有國際生需轉學，否則失去合法身份。

7、人民銀行今日將開展5000億元人民幣MLF操作，期限為1年，增量3750億元人民幣；金融監管總局近期將批覆第三批保險資金長期投資改革試點，規模600億元人民幣。

8、恒瑞醫藥今日掛牌，昨晚（22日）暗盤市場一度飆升28%，一手賺2960元。恒瑞醫藥公開發售部分獲約455倍認購。

9、小米(01810)董事長雷軍於15周年戰略新品發布會上宣布推出首款豪華高性能SUV－－小米YU7，將於7月上市，屆時公布正式售價。雷軍還表示，未來5年小米將在核心技術研發方面再投入2000億元人民幣。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好