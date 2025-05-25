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一周部署 | 美團小米公布季績，全球債息高企預警結構性隱憂

25/05/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美團首季盈利有望增三成

 

　　美團(03690)將公布2025年第一季度業績，市場普遍預期美團季度營收將達到約865.19億元人民幣，同比增長約18.07%，調整後淨利潤預計同比增長32%，預計核心本地商業利潤同比增長26%，外賣訂單量預計同比增長13%，到店、酒店及旅遊業務（IHT）預計收入同比增長22%，息稅前利潤約50億元，利潤率33%。雖然政府出手勸籲外賣平台內捲，但競爭還在繼續，預計美團宣布三年內投入1000億元人民幣扶持外賣商家，並推進即時購物品牌重塑。

 

小米手機收入值得期待

 

　　小米集團(01810)將公布2025年第一季度業績，預計營收增長44%，經調整淨利潤增長50%，智能手機業務預計受惠於以舊換新補貼及新機型（如小米15、15 Ultra）熱銷，收入大幅增長，全球出貨量約4180萬台，同比增長3%，市佔率重回國內第一。至於汽車業務SU7 Ultra正式交付，首季交付量達7.6萬輛，帶動汽車收入增長，但虧損預計收窄至6.5億元人民幣。

 

美債息高企，儲局有工具應對

 

　　美國總統特朗普力推的「大而美」減稅法案終在眾議院驚險通過，美國民眾和企業有望減輕稅負，但代價就是讓聯邦政府債務積壓更嚴重，目前光是政府利息支出就已超過國防預算，除了永續QE幾乎不可能有其他方法解決，不能通過向全球徵關稅來填補。美國債務信心罕有被動搖，美債拍賣遇冷美國30年期公債殖利率逼近2007年以來新高。

 

　　6月是美國國債到期高峰，市場普遍關注再融資壓力是否引發波動，債市乃至股市的淡友也往往藉此炒作「債務危機」的論調。然而，值得留意的是，美聯儲手中仍握有強而有力的政策工具，無論是回購操作（repo）還是調整資產負債表節奏，都能有效穩定市場情緒。更重要的是，一旦流動性風險升溫，美聯儲仍有「大招」－－量化寬鬆（QE）可隨時重啟。正因為背後有美聯儲這一最後貸款人撐腰，美國國債依然是全球最安全、最具流動性的資產之一。

 

　　國債拍賣遭遇冷場的還有日本，日債殖利率飆升，導致投資者損失慘重，巴克萊分析師建議日本政府可能不得不動用日本郵政、退休基金等機構買債救市，但代價可能是美債進一步承壓。

 

比特幣破頂，迎結構性利好

 

　　美國資產遭遇重估考驗，穩定幣法案持續推進，加上憧憬美國副總統萬斯將在比特幣2025大會上發言，比特幣成為資金追捧對象，衝破11萬美元創下歷史新高。技術面來說，比特幣的持有分布出現了結構性的變化，機構投資者和企業持續買幣囤幣，導致市場出現罕有的供應緊縮，隨著比特幣大會的召開以及比特幣的認受性逐步提升，就算不相信比特幣理念的投資者，也要承認其短期投資價值，當然未來更長期的利好訊號，還是在於主權政府的取態。

 

一周部署 | 美團小米公布季績，全球債息高企預警結構性隱憂

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美團小米公布季績，全球債息高企預警結構性隱憂

 

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