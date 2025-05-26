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美股 | 貿易局勢再度緊張，道指周五跌256點蘋果挫3%

26/05/2025

美股 | 貿易局勢再度緊張，道指周五跌256點蘋果挫3%

 

　　美股三大指數收市報跌，特朗普威脅對進口iPhone徵收關稅，並提議對歐盟加徵50%關稅，再度令國際貿易局勢緊張，拖累美股下跌。

 

　　道指低開333點後，跌幅擴大至505點，低見41354點，標指曾跌1.28%，納指最多跌1.72%。道指收市跌256.02點，或0.61%，報41603.07點；標普500指數跌39.19點，或0.67%，報5802.82點；納指跌188.53點，或1.00%，報18737.21點。本周美股三大股指均錄得跌幅，道指累跌2.47%，納指跌2.47%，標普500指數下跌2.61%。

 

　　蘋果受關稅威脅影響，日內挫3%，英偉達跌1.2%，Meta跌1.5%，谷歌跌1.4%，特斯拉跌0.5%。

 

　　30年期美債孳息率本周觸及5.161厘的2023年10月以來高點，10年期孳息率一度突破4.6厘，日內兩者小幅回落。10年期國債孳息率下跌3.8個點子，至4.51厘。30年期國債孳息率跌4個點子，但仍維持在5厘以上。

 

美匯指數創2023年以來低位。紐約期金一度高見3395美元

 

　　美匯指數持續走弱，日內跌0.78%，報99.119，盤中一度下跌至99.047，創下自2023年以來低位。美元兌日圓持續疲軟，盤中最低觸及142.42，日內跌1.03%，報142.52，延續本周以來的下行趨勢。歐元兌美元維持強勢，盤中一度升至1.1376上方，日內升0.69%，報1.1358。

 

　　紐約期金升2%，報每盎司3390.17美元。紐約期金呈現震盪上行，一度高見3395美元，反映市場避險需求持續增強。

 

　　紐約期油升0.70%，報每桶61.63美元；布蘭特期油升0.57%，報每桶64.29美元。

 

撰文：經濟通國金組

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