開市Go | 特朗普再升關稅威脅蘋概股料受壓，名創優品放榜

要聞盤點

1、美股三大指數上周五(23日)收市報跌，美國總統特朗普威脅對進口iPhone徵收關稅，並提議對歐盟加徵50%關稅，再度令國際貿易局勢緊張，拖累美股下跌。道指收市跌256.02點，或0.61%，報41603.07點；標普500指數跌39.19點，或0.67%，報5802.82點；納指跌188.53點，或1.00%，報18737.21點。金龍中國指數上升4點。日經期貨截至上午7時57分上升335點。

2、美國總統特朗普再次升級關稅威脅，猛烈抨擊歐盟最新的貿易提案，並威脅由今年6月1日起對歐盟商品徵收50%關稅。不過特朗普周日(25日)與歐盟委員會主席馮德萊恩通話後，同意將50%關稅延後至今年7月9日生效。另外，特朗普亦警告蘋果及三星，若相關企業不把生產轉移至美國，將要對所有在外國製造的手機徵收25%關稅。

3、美國財政部長貝森特表示，美國政府可能會在數周內達成數個大型貿易協議，預計中美官員將就關稅問題再次進行面對面談判。貝森特亦透露，美國監管機構可能於今年夏季，放寬一項制約當地銀行交易美國國債的規定。

4、中國政府就網絡交易平台收費行為合規指南徵求意見，並提出經營線上平台的企業應該收取合理費用，並同時考慮商家經營狀況等因素。

5、中國就境內企業境外上市資金管理等問題的通知徵求意見，旨在提升境內企業跨境融資便利化水平。

6、《路透》報道，英偉達正計劃採用Blackwell架構，在中國市場推出一款新的AI晶片，據報新AI晶片的價格將低於H20型號，預計6月量產。

7、中國商務部表示，今年首四個月實際使用外資金額錄得3207.8億元人民幣，按年下跌10.9%。

8、香港投資推廣署表示，截至今年4月底，共接獲1257宗「新資本投資者入境計劃」申請。另外，入境處已向911名申請人發出「原則上批准」，並已向512名完成投資的申請人發出「正式批准」，預計所有申請將為本港帶來超過370億港元投資金額。

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