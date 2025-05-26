港股 | 午市前瞻 | 港股連升六周 恒指半日跌超200點回調已完？

美國總統特朗普表示，要對來自歐盟的貨物徵收50%關稅，特朗普再起風波動盪市場，美股周五下跌，但其後雙方態度有所緩和，徵稅計劃暫緩至7月9日實施。恒生指數今早低開近百點，但開盤後美團(03690)捱沽，隨後一眾車股亦急挫，拖累恒生指數半日跌幅擴大到235點或1%，報23366，主板成交逾1277億元。恒生中國企業指數報8474，跌109點或1.3%。恒生科技指數報5177，跌69點或1.3%。

溫鋼城：料美對歐關稅有負面影響但不長

恒指回調壓力湧現，上周末美國總統特朗普「兇」歐盟要準備加50%關稅，又以加關稅要脅蘋果及三星等將生產線遷到美國，上周五美股下跌，港股今早亦見沽壓，低開近百點後跌幅擴大，恒指半日要跌超過200點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指連升六周後有回調屬正常，預計恒指下方支持約為22600。他預計美國不可能落實對歐50%關稅，始終雙方都難以承受，不過歐洲可用籌碼不多，預計最終亦會被美國加徵關稅，料約為20%至30%，對市場會傾向負面，但影響不會太長。

至於恒指如下試22600後，溫鋼城認為後續將要看美債風波如何演化，再看聯儲局會否因此而在貨幣政策上有所轉變。

恒生指數走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

比亞迪料跌至400元關附近可吸

（互聯網圖片）

市傳寶馬近期下調對純電車型在中國的未來預估量，包括將於2026年上市的BMW新一代電車，據指寶馬同時上調部分燃油車的未來預估量。市場憂慮純電車型未來的需求量，比亞迪(01211)連日破頂後受累消息藉勢回調，半日跌幅擴至近8%，兩星期以來首度失守10天線。溫鋼城指近期比亞迪銷量強勢，尤其歐洲方面更成功超越特斯拉，預期強勁銷量下，現時股價回落正時吸貨良機，預計上述消息並不影響比亞迪在歐洲的銷量提升。他建議可於400元至403元附近入手，在跑贏同行優勢下可望再次破頂，上望500元歷史關口亦大有機會。

比亞迪股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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