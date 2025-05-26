寧德時代 | 被指街貨少連日回吐，大行輪番唱好可趁機吸納？

有「寧王」之稱的內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)上周二(20日)首日掛牌表現亮麗，全日升16%，市值突破1.3萬億元，晉身港股第七大市值公司，上市第二日最多再升12%高見343.4元，較招股價263元累升三成。不過，有分析指其股權集中，流通股數量過低，可能導致早期股價波動，其後果然連日回吐，今日(26日)最多急插逾6%。記得寧德時代IPO市場反應熱烈，國際配售超購14倍，公開發售超購150倍，一手中籤率僅為10%，加上極速獲納入MSCI指數，並獲多家大行輪番唱好，是否可趁回調吸納。

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David Webb警告股權集中 H股僅佔股本總數3.4%

獨立股評人David Webb早前發文警示寧德時代股權集中，H股股份僅佔其股本總數的3.4%。David Webb在其Webb-site網站表示，寧德超額配售權行使後，公司H股數量為1.55915億股，佔公司總股本的3.42%，其中有7745.5萬股，鎖定期至2025年11月19日，意味實際自由流通股數為7846萬股。前25名H股股東共持有公司H股股份69.65%。

（資料圖片）

值得一提，證監會通常會追蹤股權集中情況並發出相關警告，當一家公司的股票集中在少數股東手中時，即使交易的股票數量很少，股價也可能大幅波動。



獲納入MSCI兩指數 6月2日生效

另外，國際指數編製公司MSCI日前公布，寧德時代獲納入MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index)，以及MSCI全球標準指數(MSCI Global Standard Indexes)，即MSCI中國指數，6月2日生效。

資料顯示，全球追蹤MSCI中國指數ETF有16隻，總基金規模約174億美元。MSCI中國全股票指數有1隻ETF產品，為美國KraneShares MSCI全中國指數ETF(美：KALL)，基金規模891萬美元。

麥格理：納入各主指數中期將支持股價 予目標價360元

麥格理也指，寧德時代H股的有限流通量可能導致早期股價波動，這也是H股於5月20日收盤價較A股溢價7.4%的原因之一。而隨著H股未來或將納入富時、MSCI及恒生等主要指數，預計中期內將為股價提供額外支持，並提升寧德時代對全球投資者的知名度。

麥格理首予寧德時代「跑贏大市」評級，目標價360港元，相當於預測2026財年市盈率18倍，較該行更新後對寧德時代A股目標價320元人民幣有溢價4%。該行指，寧德時代H股90%的上市募集資金將用於匈牙利工廠擴建，這對全球擴張策略有利，儘管新股發行帶來3.4%的股權攤薄，預計H股當前較低的流通量將在短期內維持H/A股溢價，但長期內預計將正常化。料其2025至2027年純利預測各為677億、806億及988億元人民幣，每股盈利預測各為15元、17.7元及21.7元人民幣，同比各升30%、17.9%及22.5%，2025至2027年股本回報率各為23.9%、23.8%及25.7%，股息回報各2.8厘、3.4厘及4.1厘。

里昂：上市融資將支持擴大歐洲業務 H股溢價情況或持續

里昂稱，寧德時代本月完成期待已久的香港上市，通過發行1.36億股H股籌集46億美元。融資將支持公司擴大歐洲業務，為其在歐洲的新產能提供資本支出。其資產負債表上充裕的現金(450億美元)也將為未來電池技術研發提供充足資金，其中固態電池最令人期待。公司在4月技術日發布的鈉離子電池和第二代神行LFP電池未獲得市場足夠重視，這顯示了公司卓越的研發能力和運營效率，鞏固了其在全球電池領域的領先地位。新電池產品應能在未來幾個季度提升寧德時代的整體利潤率，重振其利潤率擴張的主題故事。預測其2025至2027年純利各為692.02億、829.78億及988.69億元人民幣，每股盈利預測各為15.18元、18.2元及21.69元人民幣，估計同比各增長31.2%、19.9%及19.2%，首予「高度確信跑贏大市」評級，目標價385港元。

里昂最新研報又指，寧德時代自在港上市以來股價已累升逾23%，目前較A股溢價11%，是自2014年以來從未發生過的情況。目前H股溢價可能在一定程度上烘托了香港上市的樂觀情緒。相信H股溢價情況可能是內地及香港大型雙重上市企業新常態的開始。比亞迪(01211)是最接近寧德時代的雙重上市同業，其H股現時亦溢價5%，而其H股自5月初以來一直較A股溢價。寧德時代目前11%的H股溢價可能是由於其在香港上市的樂觀情緒所致，但即使經過初期市場興奮情緒後，相信其H股溢價可能仍會持續。



花旗：逐步轉型成新能源技術領導者 予目標價425元

花旗表示，寧德時代正逐步轉型成為新能源技術的領導者，同時提供新能源技術解決方案。儘管競爭激烈，公司在研發方面領先全球同業，並經常發布創新電池技術，有助其保護價格和利潤溢價。預計其2025和2026年的產能利用率將分別提升至77%和78%，超過行業平均。

花旗又指，寧德時代對美國的敞口已經很低，預計美國關稅和地緣風險未來對公司影響有限。寧德時代在長期全球電動汽車和儲能系統(ESS)電池市場成長中處於有利地位，首次覆蓋其H股，並給予425元目標價，同時上調其A股目標價8%至391元人民幣。



所投資澤遠基金規模增至逾101億人幣 認繳出資降至6.91%

另外，寧德時代上周五(23日)收市後公布，公司參與投資的「福建時代澤遠股權投資基金合夥企業(有限合夥)」(澤遠基金)已完成工商設立和中國證券投資基金業協會的私募投資基金備案手續。澤遠基金總規模為101.28億元人民幣，較前次公告的50.86億元增加了50.42億元。其中新增的認繳出資額主要由鄂爾多斯市創新投資集團有限公司、國家綠色發展基金股份有限公司等企業認購。寧德時代認繳出資額7億元人民幣不變，認繳出資比例則由之前13.76%下降至6.91%。

公告指，該基金主要投資於新能源及高端製造領域，至於寧德時代參與投資主要是借助市場化的機制、結合專業投資機構優勢，通過股權投資的方式擴大在碳中和生態領域的布局，拓展投資渠道，挖掘業務合作和發展機會。

曾永堅：追蹤MSCI指數基金有動力買貨 若已高追宜續持有

（曾永堅）



椽盛資本投資總監曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，寧德時代短期要消化IPO上市後追入的一些買盤，甚至可能要消化從IPO抽中而未沽出的股份，惟它的好處在於通過IPO正式流通到散戶或個人投資者的股份不太多，本身IPO股份有一大部分已被基石投資者持有，且香港IPO集資額有八成由機構投資者持有，相信以中長線投資機構為主。寧德時代上周又已被納入MSCI指數，正等待生效，相信很多環球基金，特別是追蹤MSCI指數的基金，因應此因素對其H股會有購買動力，若作為中長線部署，即使早幾日高追也宜繼續持有。

寧德時代今日跌2.61%收報314元，最多跌6.64%至301元，連跌3日，累積跌幅6.94%，成交30.96億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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