美團低開半成見八個月低，預告下季增長放緩大行削目標

美團(03690)現價跌4.9%，報123元，該股成交約550萬股，涉資6.77億元。

集團公布，截至2025年3月31日止第一季溢利為100.57億元人民幣，按年增長87.3%；以非國際財務報告會計準則計量，經調整溢利淨額為109.5億元人民幣，按年增長46.2%，勝預期。

期內，收入按年增18.1%至865.57億元人民幣，經營溢利增102.8%至105.66億元人民幣。經調整EBITDA增52.4%至123.02億元人民幣。其中，核心本地商業分部收入按年增長17.8%至643億元人民幣。經營溢利增長39.1%至135億元人民幣，而經營利潤率提升3.2個百分點至21%。

新業務分部收入按年增長19.2%至222億元人民幣。經營虧損按年收窄17.5%至23億元人民幣，經營虧損率改善4.6個百分點至10.2%。

不過美團董事長王興表示，由於中國國內競爭加劇，預計美團核心本地商業板塊4至6月收入增速將按季放緩，至於營業利潤亦將按年顯著下跌。不過他亦承諾，會不惜一切代價贏得競爭。美團績後被多家大行包括高盛，花旗，摩通等齊削目標，其中大摩下調其目標價兩成。

現時，恒生指數報23216，跌65點或跌0.3%，主板成交超過25億元。國企指數報8411，跌25點或跌0.3%。恒生科技指數報5130，跌26點或跌0.5%。

即月期指新報23187，跌13點，低水30點。即月國指期貨報8407，跌14點，低水5點。即月科指期貨新報5118，跌20點，低水13點。

撰文：經濟通市場組

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